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Негоже с такой прической ходить, все-таки русский офицер: «Уральские пельмени» показали тайный выпуск с анекдотом про Трампа

Миниатюру не покажут по ТВ, создатели шоу опубликовали ее на Youtube
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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По сюжету, сотрудник дорожного управления знакомится на рыбалке со спецагентом под прикрытием. Фото: скриншот

По сюжету, сотрудник дорожного управления знакомится на рыбалке со спецагентом под прикрытием. Фото: скриншот

На отдельном Youtube-канале шоу «Уральские пельмени» появился выпуск под названием «Охранники на рыбалке». Миниатюра не вошла ТВ-выпуск шоу и была опубликована в Сети.

По сюжету, Максим Ярица играет спецагента под прикрытием с позывным «второй». Внезапно к рыбалке присоединяется гражданский, обычный житель Свердловской области Николай в исполнении Дмитрия Брекоткина.

Силовик придумывает себе легенду, якобы, он работает в четвертом дорожно-строительном управлении, чем лишь веселит нежданного гостя.

- Это же у вас каток угнали, а сторож 10 километров бежал по колесам стрелял? Вы же дорогу на Камышлов строили, вместо асфальта каменный уголь закатали. Машина тормознула, чиркнула и вся дорога сгорела. И Камышлов, - говорит рыбак.

Во время знакомства веселый уралец рассказывает сотруднику ФСО анекдот.

- Путин встречает Трампа, - начал Брекоткин. – Говорит ему: «Товарищ полковник, подстригитесь. Негоже с такой прической ходить, все-таки русский офицер.

- Так это не анекдот. Это вообще-то закрытая информация, - отвечает с каменным лицом спецагент.

В итоге Брекоткина удается выгнать за «территорию периметра», на помощь «второму» приходит его командир «первый» (Сергей Исаев). Мастер маскировки преображается в девушку и просит помочь ему с установкой палатки.

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Телевизор: Шоу

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