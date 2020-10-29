Выгодно ли сейчас покупать акции производителей вакцин от Сovid-19?

Инвестор Андрей Попов. Фото: Юлия Абрамова

ОБ ЭТАПАХ СОЗДАНИЯ ВАКЦИН

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи разработана вакцина от COVID-19. Однако если обратиться на сайт ВОЗ, там нет данных о том, что эта вакцина эффективна. Мало изобрести вакцину, важно ее испытать.

Сейчас в мире существует ряд концернов, которые заявляют о том, что вскоре представят действующую вакцину от COVID-19. Но важно учитывать тот факт, что процесс испытаний и производства таких препаратов четко регламентирован.

Есть примерно 10 этапов процесса одобрения препарата и вывода на рынок: тестирование на животных, подача заявки на разрешение клинических испытаний, 3 фазы клинических испытаний и т д. Каждая фаза строго регламентирована по времени, по количеству и по качеству пациентов.

Если эти стадии были успешны, за ними следует подача разрешения на продажу вакцины, рассмотрение этого заявления, затем предпродажная упаковка и уже после всего – окончательное решение комиссии. Порой эти этапы длятся до 10 лет. Мы же слышим заявления про 1,5 - 2 года.

О КОМПАНИИ MODERNA

Это компания первой начала тестирование вакцины от Covid-19 на людях. Акции Moderna не так давно присутствуют на рынке. Ее IPO состоялось в 2018 году. После того, как компания завершила 2 фазу клинических испытаний, ее акции взлетели вверх. За последние 6 месяцев акции Moderna выросли в 4-5 раз.

Для начинающих инвесторов будет полезна следующая информация: у компании Moderna в разработке находится 21 препарат, 10 из них - на стадии клинических испытаний. Но ни один не получил одобрение регулятора. Нет ни одного удачного опыта вывода препарата на рынок. Поэтому вкладывать в акции этой компании долгосрочно я бы не стал. Ведь компания никогда не была прибыльной, более того – у нее отрицательный денежный поток.

Совет: На мой взгляд, лучше не покупать акции отдельных биотехнологических компаний, если вы не являетесь специалистом в этой области. Лучше купить акции всего сектора. Лично я инвестирую в сектор через такие фонды, как XBI и IBB.