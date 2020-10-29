Фото: СУ СКР по Свердловской области

В свердловском городе Талица трагедией завершились пьяные посиделки в доме 53-летнего жителя. В гости к хозяину дома пришла его 50-летняя подруга. Их ссора началась с невинной шутки, а завершилось поножовщиной.

- Гостья в шутку называла хозяина квартиры «космонавтом», намекая на его срочную службу в космических войсках ещё во времена Советского Союза. Сам мужчина был против того, чтобы женщина его так называла, и говорил: «Ну какой я космонавт, я служил в космических войсках лишь сварщиком!», - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Вскоре женщина увидела в руках у друга нож, которым он собирался порезать продукты для закуски. Продолжая подшучивать над ним, она на свою беду выкрикнула: «Ну, тогда режь меня, раз ты не космические войска!».

Уралец воспринял это, словно руководство к действию и зарезал женщину. Скрываться от полиции и следователей было бесполезно, поэтому он сам позвонил по номеру «02» и рассказал об убийстве. Уголовное дело уже направили в суд, свердловчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

- Ни злоумышленник, ни его жертва нигде трудоустроены не были, к уголовной и административной ответственности не привлекались, на учете у психиатра и нарколога не состояли. Поэтому особых предпосылок к тому, чтобы рядовое застолье закончилось так трагически не имелось, что лишний раз доказывает, что с пресловутым "зеленым змием" связываться опасно, даже если ты давно знаешь того, с кем сел за один стол", - отметил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

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