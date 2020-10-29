Зарегистрировано семь смертей от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за прошлые сутки выявили еще 290 случаев коронавируса, из низ 91 - в Екатеринбурге. Таким образом, общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 35 650 человек.

Также диагноз подтвержден у жителей Дегтярска, ЗАТО Свободный, Ирбита, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Кушвы, Нижней Салды, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского городского округа, Артемовского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Байкаловского района, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Серова, Сысертского, Туринского и Тавдинского городских округов, Невьянска, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска

- Состояние 279 госпитализированных оценивается как тяжелое, 235 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 153 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Кроме этого зарегистрировано 7 новых смертей, общее число случаев - 759.

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