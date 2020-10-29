Если у вас коронавирус в Екатеринбурге: 10 главных вопросов о правах пациентов при заражении коронавирусом

Куда обращаться, если у вас симптомы коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный Минздрав обновил методичку, в которой прописаны правила диагностики, терапии, реабилитации после COVID-19. «Комсомольская правда» изучила рекомендации страховщиков ОМС вместе с к.м.н. Сергеем Шкитиным.

10 главных вопросов по коронавирусу от пациентов и их родственников

1. Симптомы, при которых врач из районной поликлиники обязан прийти на дом к пациенту.

Врача на дом можно вызвать при температуре выше 37,2 градуса или при признаках ОРВИ. Признаки ОРВИ следующие: кашель, заложенность носа, одышка, затрудненное дыхание, боли в груди, головная боль, слабость, потеря обоняния, головная боль.

Необходимо также вызвать врача на дом при наличии следующих факторов:

- пациент в возрасте старше 65 лет.

- хронические болезни, в том числе, сахарный диабет, болезни почек, органов дыхания, сосудистые заболевания, онкология.

- контакт с коронавирусными пациентами. Об этом необходимо сообщить участковому врачу.

2. Врач из районной поликлиники обязан прийти в течение суток.

Сейчас акцент сделан на дезинфекции помещений с большим количеством людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

3. В каких случаях нужно вызывать скорую помощь?

Вызовы от пациентов разделяют после проведения краткого анкетирования пациента. Кроме четкого перечисления симптомов важно сказать возраст сопутствующие болезни, о контактах с зараженными COVID-19.

Далее оператор примет решение:

А. К пациенту приедет бригада «скорой помощи», по правилам врачи должны это сделать в течение 20 минут, если есть угроза жизни пациента. Но в условиях пандемии, а также пробок на городских дорогах возможны задержки.

Б. Вызов передадут в неотложную помощь. Бригада должна будет приехать в течение двух часов.

В. Если состояние пациента не вызывает опасений, ни экстренная, ни неотложная помощь не требуется, тогда информацию о вызове передадут в поликлинику по месту жительства. Врач должен прийти в течение 24 часов.

В России - вторая волна коронавируса. На Урале каждый день делают больше 20 тысяч тестов Фото: Алексей БУЛАТОВ

4. Что должны помощь прибывшие по вызову медики из бригады скорой помощи?

А. Собрать всю информацию о состоянии вашего здоровья, включая аллергическую реакцию организма на медицинские препараты, наличие хронических заболеваний.

Б. Осмотр кожи и слизистых.

В. Измерение температуры, пульса, артериального давления.

Г. Измерение частоты дыхания, «прослушивание» легких и сердца.

Д. Определение уровня кислорода в крови.

Е. Измерение сахара в крови.

5. Когда и у кого берут мазок из носоглотки на коронавирус?

Если температура выше 37,5 градусов, а также есть несколько признаков – кашель, одышка, ощущение заложенности в груди, боль в горле, заложенность носа, потеря обоняния, слабость, мышечные боли, головная боль, рвота, диарея, сыпь на коже при отсутствии известных причин для появления таких симптомов.

У кого должны брать мазок на коронавирус:

А. У контактных лиц, живущих в одном помещении с коронавирусным больным.

Б. Пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония».

В. У лиц старше 65 лет с респираторными симптомами.

Г. Люди, приехавшие из других стран с симптомами инфекционными заболеваниями.

Возрастная структура заболевших Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Мазок проводит выездная бригада от медицинской организации, или е врач поликлиники при первичном осмотре, если есть подозрение на COVID-19. Результаты должны предоставить в течение 2-3 суток.

6. Когда и как сдать анализ крови?

Нужен ли анализ крови – проверит врач. При легком течении болезни на дому его, как правило, не назначают. Если пациента госпитализируют со среднетяжелого состояния, то берут общий анализ крови и биохимический анализ крови.

Если больной остается лечиться дома в режиме самоизоляции, то при наличии хронических болезней врач может назначить анализ крови. Его возьмет выездная бригада из поликлиники.

7. Кто и как решает вопрос о проведении КТ (компьютерной томографии)?

Этот вопрос решает врач, учитывая возраст пациента, наличие хронических заболеваний, жалобы, объективное состояние, клиническую картину. Обычно КТ назначают при признаках COVID-19 от среднетяжелой формы.

8. При каких симптомах больного госпитализируют в больницу?

А. если температура выше 38,5 градусов в течение трех дней.

Б. Низкая частота дыхания, признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25%.

В. Пациенты из группы риска:

- лица старше 65 лет.

- хронические заболевания.

- пациенты из многонаселенной квартиры, из общежития.

9. Можно ли выбрать больницу для лечения коронавируса при госпитализации?

- Врач сам запрашивает по телефону информацию о свободных местах в ближайших ковидных стационарах, после чего принимает решение, куда именно отправить пациента. Права выбора у больного в этом случае нет.

Доставить в больницу пациента медики должны на автомобиле скорой помощи.

На какие вызовы приезжает скорая помощь Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

10. Как быть, если указанные правила нарушаются?

Куда звонить по вопросам коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области?

Пациент может позвонить на единую федеральную «горячую линию» по коронавирусу 8 800 2000 112. Эта линия организована Правительством РФ.

Также есть региональные телефоны для решения сложных вопросов.

«Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 343 312 08 81.

Межведомственный контакт-центр «Здоровье жителей Среднего Урала» 343 385 06 00, 8 800 1000 153.

«Горячая линия» Уполномоченного по правам человека в Свердловской области: 343 354 01 88.

Круглосуточная «горячая линия» Росздравнадзора для приема обращений граждан о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов 8 800 550 99 03.

«Горячая линия» Министерства социальной политики Свердловской области 8 800 200 34 11.

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области 343 371 56 46.

Если никто не может помочь купить продукты или лекарства, можно обратиться в официальную организацию волонтеров Екатеринбурга по телефону 8 800 200 34 11.

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