Пальцем в глаз и за решетку раз: житель Уралмаша попал под «уголовку» после нападения на полицейского

Уголовное дело расследует Следственный комитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на мужчину завели уголовное дело после того, как он ткнул пальцем в глаз полицейскому.

Все произошло 9 октября. Тогда в отдел полиции номер 15 позвонили обеспокоенные жители дома по адресу Суворовский,11. Они жаловались на то, что в подъезде сильный запах газа.

После тревожного сигнала на место выехали полицейские и сотрудники газовой службы. Силовики вместе с газовщиками начали совершать обход дома. Вскоре они остановились у одной подозрительной квартиры. Мужчина внутри долго не хотел открывать. Но через какое-то время дверь все-таки отворилась.

- 58-летний местный житель находился в состоянии опьянения. Он начал вести себя неадекватно: хватал сотрудников ППСП за форменную одежду, оскорблял сотрудников полиции, а когда дебошира попытались задержать, он ткнул пальцем в глаз старшему сержанту полиции, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

После этого на буйного мужчину надели наручники и увезли в отдел полиции. Старший сержант ППСП обратился в травмпункт, где медики поставили ему диагноз диагноз: контузия, ссадина конъюнктивы левого глаза.

Из полиции материалы передали в Следственный комитет, который завел на дебошира уголовное дело. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе СУ СКР.

- Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), - рассказали в СК.

По этой статье дебоширу грозит штраф до двухсот тысяч рублей, а в пиковом случае - лишение свободы сроком до пяти лет.

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