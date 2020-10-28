За сутки подтвердилась смерть четырех пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Свердловской области подтвердился 291 случай коронавирусной инфекции. Из них 115 - в Екатеринбурге. Таким образом, общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 35 360. Также подтвердились четыре смерти от коронавируса, общее число случаев - 752.

Меньше остальных на Среднем Урале болеют люди в возрасте с 18 до 29 лет. Фото: оперштаб

Напомним, что накануне губернатор Евгений Куйвашев анонсировал ужесточение ограничений по коронавирусу. В частности барам и ресторанам будет запрещено работать с 23:00 до 06:00. Кроме этого школьные каникулы продлили до 14 дней.

С 27 октября запрещено посещение для зрителей спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 9 ноябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).