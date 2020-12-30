В поселке Кедровое, Свердловской области произошел пожар в здании администрации на улице 40 лет Октября, 14. Огонь вспыхнул в одном из кабинетов на втором этаже. Пожарным пришлось с помощью лестницы спасать двух человек, помогая им вылезти прямо через окно второго этажа. Еще 30 человек успели покинуть здание самостоятельно до приезда спасателей.- В 10:09 поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном здании администрации. По предварительной информации площадь пожара составила 50 квадратных метров, - рассказали в МЧС по Свердловской области.В 10:43 пожарные локализовали огонь. Еще через четыре минуты открытое горение было ликвидировано. На месте пожара работают 10 единиц пожарно-спасательной техники и около 30 человек личного состава.В МЧС отметили, что о пострадавших данных к ним не поступало.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru