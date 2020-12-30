В Екатеринбурге с 1 января 2021 года вырастет оплата за детский сад. Родителям, чьи дети ходят в дошкольные учреждения выдадут квитанции с суммой на 3,3% больше, чем раньше. Распоряжение о повышении оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах подписал начальник Департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.Сумма в квитанциях зависит от того, сколько часов ребенок проводит в детском садике. Так, в группах раннего возраста (до 3 лет) с кратковременным пребыванием детей в течение 4 часов при организации разового питания плата составит 830 рублей (ранее 800 рублей), в группах полного дня пребывания в течение 10,5 часов - 2 700 рублей (ранее 2 600 рублей).В группах дошкольного возраста (от 3 до 7 и 8 лет) с кратковременным пребыванием детей в течение 4 часов при организации разового питания - 980 рублей (950 рублей), полного дня пребывания в течение 10,5 часов - 3 170 рублей (ранее 3 070 рублей).В департаменте образования отметили, что стоимость посещения детских садиков не повышалась в течение двух лет - последний раз оплата была изменена в январе 2019 года на 4%.