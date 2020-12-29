Совсем немного остается до года белого Быка. Сейчас многих интересует, что же он принесет, учитывая, каким не простым оказался 2020-й. По словам астролога Анастасии Ивановой, новый год станет успешным для тех, кто не боится брать ответственность, выходить из зоны комфорта, мечтать и любить.Впереди нас ждут различные астрологические события, в зависимости от которых может меняться наша жизнь. Рассказываем, в какие даты что следует или не стоит делать, и почему.РЕТРОМЕРКУРИЙ30 января – 21 февраля30 мая – 23 июля27 сентября – 18 октябряЧто делать не стоит?Не стоит подписывать важные документы, начинать переговоры, договариваться в первый раз, планировать поездки и путешествия и в них отправляться, ходить на собеседования и устраиваться на работу. Могут теряться документы и платежи, искажаться информация, плохо идти продажи по новым клиентам, проблемы с транспортом и логистикой.Что делать рекомендуется?Можно закончить любые старые дела, возобновить контакты с людьми из прошлого, вернутся в отношения с человеком из прошлого, продажи клиентам, которые когда-то прекратили с вами сотрудничество, поиск давно потерянных документов, работа с архивами.РЕТРОВЕНЕРА19 декабря 2021 – 29 января 2022Что делать не стоит?Не стоит ходить на первые свидания, начинать отношения, делать крупные и не очень покупки вещей длительного пользования, делать пластические операции или серьезные косметологические вмешательства, начинать ремонт и дизайнерские проекты. Возможны проблемы с деньгами, не стоит давать в долг.Что делать рекомендуется?Можно переделать ремонт, который не нравится, наладить отношения с человеком из прошлого, пойти на свидание с тем, с кем когда-то ходили, но что-то потом не сложилось. Ребрендинг в бизнесе. Подавать в суд и выбивать деньги с должников. Возвращать вещи и технику по любым причинам.СТАТИЧНЫЙ ПЛУТОН20 апреля – 4 мая30 сентября – 13 октябряЧто делать не стоит?Неприятности из-за патологического стремления к стабильности и нежелания менять свою жизнь.Что делать рекомендуется?Возможность получить деньги, пережить страсть, откопать правду.СТАТИЧНЫЙ УРАН6 января – 20 января14 августа – 26 августаЧего ждать?Возможны резкие перемены, травмы, аварии, акты терроризма и прочий шухер в жизни.Что делать рекомендуется?Можно самостоятельно добавить скорость в жизнь в максимально безопасном контексте.СТАТИЧНЫЙ ЮПИТЕР15 июня – 25 июня17 октября – 23 октябряЧего ждать?Не стоит инициировать и заниматься юридическими вопросами, оформлять документы на открытие фирм и любое расширение бизнеса, отправляться в дальнее путешествие, начинать обучение и сомневаться в себе.На что обратить внимание?Можно ставить цели, внимательно отнестись в вопросам морали и религии, выступить как авторитет в каком-то вопросе.СТАТИЧЕСКИЙ САТУРН17 мая – 28 мая6 октября – 10 октябряЧто может произойти?Проблемы и сложности из-за инфантильного отношения к жизни. Возвращение ситуации, от которой вы пытались убежать, проблемы в политике и в экономике, временное возвращение к старым законам и порядкам. Не стоит переходить на новую работу, начинать важные проекты, покупать недвижимость и землю, открывать новые фирмы.Как следует поступать?Внесите больше ответственности, порядка, структуры в любой вопрос.СТАТИЧЕСКИЙ НЕПТУН19 июня – 1 июля24 ноября – 7 декабряЧто может измениться?Возможны ситуации иллюзий, заблуждений, обмана, измен. Иррациональная неясность в обычных вопросах.Чем лучше заняться?Можно заняться любым творчеством, фото/видеосъёмкой, совершить акт благотворительности, поработать с психологом.СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ10 июня и 4 декабряКакие возможности открывает?Можно сформировать свои цели, намерения и желания, связанные с началом нового, они будут значимы и слышимы для Вселенной.ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ26 мая и 19 ноябряЧем лучше заняться?Самостоятельно или с помощью специалиста поработать со своими ограничивающими установками, деструктивными программами, страхами и комплексами. Можно сформировать свои цели, намерения и желания, связанные с окончанием или кульминацией чего-либо в своей жизни.- Если говорить в целом, то перемены, начавшиеся в 2020-м, продолжатся и в 2021 году. Успех будет за теми, кто сможет проявить свободу воли, мыслить по-новому, наплевать на мнимые оковы существующих обстоятельств, попробует объединить силы в борьбе за что-то общее для всех, за глобальную идею, - объясняет астролог Анастасия Иванова.Какие события возможны в 2021 году в мире:- Революционные технологические и инженерные прорывы, гениальные научные исследования, открытия в медицине и химии- Кризис власти- Массовые протесты- Неожиданные перемены в экономической и финансовой сфере- Образование новых государств и новых союзов государств- Появление новых средств связи- Появление в нашей жизни чего-то настолько нового, о чем мы даже помыслить не могли.