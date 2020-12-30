В Свердловском областном суде 30 декабря 2020 года поставили точку в деле о гибели 7-летнего Егора Коркунова. В августе прошлого года в коллективных садах под Нижним Тагилом школьник играл с другими детьми у тарзанки неподалеку от местного продуктового магазина. В этот момент рядом компания подвыпивших мужчин устроила стрельбу из пневматической винтовки по банкам.Одна из пуль попала мальчику в голову. Пять месяцев он лежал в больнице, не приходя в сознание. Скончался ребенок 12 января 2020 года. К этому моменту ему исполнилось уже 8 лет. Организатора той стрельбы, 35-летнего Александра Борисова, арестовали и заключили под стражу. Этой осенью суд начал рассматривать его дело.Сам Борисов уверял, что он не пил и роковой выстрел тоже сделал не он, а подросток, который подошел и попросил дать ему пострелять из пневматической винтовки.Но сторона обвинения все равно попросила лишить его свободы на 10 лет и отправить в колонию строгого режима. По мнению обвинения, ответственность за смерть ребенка должен нести Борисов, так как он фактически руководил действиями подростка.21 декабря суд удалился в совещательную комнату, а оглашение приговора назначили на сегодня. В зал суда пришли родители погибшего мальчика, а также его бабушка, которая периодически начинала плакать. Оглашение приговора длилось больше 40 минут. Все это время сам Борисов вел себя спокойно. Он был одет в джинсы и серую кофту. На лице его была белая тряпичная маска. А стоял он, держа руки за спиной.На суде отметили, что Борисов, достоверно зная о мощности принадлежавшей ему пневматической винтовки, и осознавая общественную опасность стрельбы на улице рядом с магазином, где собираются люди, все равно решил пострелять из винтовки, а впоследствии и передал ее в руки подошедшему подростку, который тоже хотел пострелять.- В силу своего возраста он был не способен зарядить оружие, - продолжил судья. - Каждый раз несовершеннолетнему передавал и заряжал винтовку Борисов.Закончив зачитывать обвинительное заключение, судья объявил приговор:- 9 лет колонии строгого режима.Также он должен будет выплатить родителям погибшего мальчика компенсацию морального вреда - 1 миллион 970 тысяч рублей.- Осужденному приговор понятен? - спросил судья.- Понятен, - сказал Борисов, слегка кивнув головой.Родителям погибшего мальчика срок в девять лет лишения свободы показался маленьким. Сразу после суда они объявили, что будут требовать ужесточения наказания.- Ему нужно было дать 15 лет. 9 лет не считаю вообще сроком. Срок очень маленький. Четыре года отсидит и через хорошее поведение уйдет на свободу, - сказала мама Егора Коркунова. - Преступник должен быть наказан. Он одним выстрелом всю семью нашу дружную фактически убил. Он даже не извинился на последнем слове. Он считает, что все нормально делал и нечаянно так получилось. Я езжу на кладбище и больно смотреть на табличку. Там ребенок мой закопан. Как это можно принять?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПять месяцев боролся за жизнь: cкончался восьмилетний мальчик, которому сосед всадил пулю в головуНи российские, ни зарубежные врачи не решались вынуть пулю из его головы (Подробности)«Борисов постоянно ездил пьяный»: в суде допрашивают свидетелей по делу о застреленном под Нижним Тагилом мальчикеОбвиняемому 35-летнему Александру Борисову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы (Подробности)Для тагильчанина, из винтовки которого застрелили мальчика, запросили 10 лет строгого режимаВ Свердловском областном суде 21 декабря прошли прения по уголовному делу об убийстве 8-летнего мальчика Егора Коркунова (Подробности)