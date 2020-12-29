В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 29 декабря официально подтвержден 401 новый случай заражения коронавирусной инфекции. В лидерах - уральская столица: +162.Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Асбесте, Нижней Туре, Серове, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Невьянске, Богдановиче, Бисерти, Волчанске и других населенных пунктах Свердловской области.Общее число заболевших COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 57 782 человека, из которых 50 115 человек полностью побороли инфекцию. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 405 человек.На данный момент состояние 578 пациентов оценивается как тяжелое, 360 из них размещены в палатах реанимации, еще 238 человек подключены к аппаратам ИВЛ.Также за сутки официально подтвердились еще 17 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 1 474 человека.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пока ждала КТ, провезли четыре каталки с трупами»: как журналист «Комсомолки» переболела коронавирусом. В поликлинике не открыли дистанционный больничный, а еще отказались принимать тесты сторонних лабораторий (подробнее)«Чтобы вы все сдохли!»: в Екатеринбурге медбрат заявил о желании убить пациентов с коронавирусом. По словам родственников одной из пенсионерок, речь идет о сотруднике городской больницы № 14 (подробнее)В Екатеринбурге священники отправились в «красные зоны», чтобы спасти больных коронавирусом. Сейчас клирикам можно проводить церковные таинства в трех городских больницах (подробнее)