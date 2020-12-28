Этот 2020 год стал сложным для всей развлекательной индустрии. Но власти Свердловской области решили не отменять новогодние представления из-за коронавируса. Правда, сейчас в регионе действуют ограничения на количество зрителей. Сейчас число людей на любом мероприятии не должно превышать 50% наполняемости зала. Также все зрители должны быть в масках.Представлений и елок в 2020 году заметно мало. Рассказываем, где в Екатеринбурге увидеть новогоднее представление 2020-2021 году.ШОУ ВОДЫ, ОГНЯ И СВЕТАЕкатеринбургский цирк возобновил свою работу только в декабре. Все это время, начиная с апреля, никаких представлений не было. Но теперь с 27 декабря артисты цирка вновь ждут зрителей. Гостям представляют программу «Шоу воды, огня и света».Чарующая музыка, завораживающий свет, освежающие брызги фонтана и обжигающие языки пламени перенесут вас в мир иллюзионного циркового искусства, где самые невероятные фантазии становятся реальностью. Вот чем радуют самых маленьких и взрослых зрителей.Где: Екатеринбургский цирк, ул. 8 Марта, 43Когда: с 29 декабря по 10 январяЦена: от 700 до 1800 рублейНОВОГОДНИЕ КОЛЯДКИХороводы вокруг ёлки, катание с горки, игровая программа, Дед Мороз и Снегурочка с подарками и новогодние колядки. Все это ждет малышей и их родителей в «Коляда-театре». Маленький зритель увидит спектакль «Дарёнка и дедушка» по мотивам сказа Павла Бажова «Серебряное копытце». Подарок входит в стоимость билета. Но зрителей просят помнить о масочном режиме и социальной дистанции.Где: «Коляда-театр», просп. Ленина, 97Когда: с 30 декабря по 8 январяЦена: от 500 до 1000 рублейЗАМОК НОВОГОДНИХ СЕКРЕТОВКогда еще ждать чуда, как ни в Новый год. Героине спектакля повезло, она мечтала о волшебном шаре. Но вместо него к ней прилетело существо с моторчиком. И это был не Карлсон, а ворчливый Антуан. От сюда и начинаются самые интересные приключения.Спектакль интерактивный и подойдет детям от 5 до 15 лет. В программе: сладкий стол; зажигательные танцы, игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, подарок-сувенир; Новогоднее представление для детей будет проходить в интереснейшем, уникальном месте, в интерьерах музея Архитектуры и дизайна. Интерьер малого зала музея выполнен в стиле средневекового замка.Где: Уральский центр развития дизайна, ул. Горького, 4аКогда: с 30 декабря по 5 январяЦена: от 350 до 700 рублейНОВОГОДНИЕ ГЛЯДЕЛКИ-ПРОДЕЛКИ, ИЛИ СКАЗОЧНЫЙ СУНДУКСамым юным зрителям расскажут настоящую новогоднюю историю. Ребята станут гостями старинного дома, построенного в стиле классицизм, поучаствуют в мастер-классе вместе с мастерами студии «Полосатый кот», своими руками изготовят новогоднюю поделку. А ещё – встретятся с героями русских народных сказок, преодолеют с ними все испытания, загадают заветное желание.Программа длится 60 минут и рекомендована для детей от 3 до 8 лет. Каждый ребенок получит подарок, который включен в стоимость. Из-за ограничительных мер, представление будет показываться для групп от 15-20 человек.Где: «Синара Центр», Верх-Исетский бул., 15Когда: с 29 декабря по 5 январяЦена: от 300 до 700 рублейПУТЕШЕСТВИЕ В ГАВАЙИХотите перенестись в страну вечного лета, где радость и веселье будет неотъемлемой частью вашего путешествия? Тогда «Алоха, Гавайи!». Вам предстоит познакомиться с гавайским Дедом морозом Канакалоком, услышать его заводные песни. А зажигательные танцы аборигенов и романтичная история любви балерины и оловянного солдатика не оставит равнодушным никого. Такое новогоднее шоу приготовили в Океанариуме Екатеринбурга.Где: «Океанариум», ул. Щербакова, 2бКогда: с 30 декабря по 10 январяЦена: от 900 до 2000 рублей