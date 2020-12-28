На трассе Екатеринбург-Серов в аварии погиб главный врач серовского противотуберкулезного диспансера Владимир Павлов. Как рассказали в свердловском управлении ГИБДД, столкновение Hyundai Solaris и ВАЗа произошло в районе Новой Ляли. Павлов был пассажиром иномарки и от полученных травм скончался на месте.Отмечается, что водитель отечественной легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.- В результате ДТП пассажир автомобиля Hyundai, находящийся на заднем пассажирском сидении, от полученных травм скончался на месте ДТП. Водители автомобилей Hyundai и ВАЗ-21101 с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Новолялинскую городскую больницу, - отметили в ГосавтоинспекцииСейчас ситуация на дорогах Среднего Урала осложняется из-за снегопада. За минувшие выходные в регионе было зарегистрировано более 200 дорожных аварий, в которых 3 человека погибли и еще 23 получили травмы.Госавтоинспекция Свердловской области напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД, особенно в имеющихся погодных условиях. Следует избегать резких и необдуманных маневров, быть предельно внимательными и осторожными на дороге, соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные и метеорологические условия.