У пациентов крупнейшей в Екатеринбурге частной клиники «РЖД-Медицина» появилась возможность вызвать врача на дом. При этом для консультации на дому екатеринбуржцы могут пригласить не только терапевта, но практически любого узкого специалиста.В период пандемии далеко не каждый житель Екатеринбурга готов к личному визиту в медицинское учреждение. Звонок в скорую помощь сегодня тоже не гарантирует моментального приезда медиков, тем более, если ваш случай не является экстренным. Зачастую единственный надежный и безопасный вариант в таком случае – вызвать специалиста частной клиники.– Моей маме 72 года. В недавнем прошлом она перенесла аорто-коронарное шунтирование. Сейчас ей необходимы регулярные консультации кардиолога, – рассказывает Наталья Войская. – В силу возраста мамы, конечно, мы не рискнули везти её на прием в больницу. Поэтому решили, что будет безопаснее вызвать специалиста на дом. Наблюдаемся сейчас у Леухненко Олеси Сергеевны (кардиолог высшей категории клиники «РЖД-Медицина» Екатеринбург). Очень ему благодарны.В дорожной больнице (так горожане до сих пор называют клинику) отмечают, что врач выезжает в плановом порядке в течение дня по записи. Во время домашнего приёма квалифицированный врач может провести осмотр, поставить диагноз, назначить курс лечения и при медицинских показаниях оформить листок нетрудоспособности.– Дело в том, что по требованию законодательства постановка диагноза, назначение лечения могут быть произведены только во время очного приема. Часто онлайн-консультации не могут заменить встречи с доктором в оффлайн. Поэтому многие порой вынуждены идти в клинику. Мы же предлагаем пациентам квалифицированную медицинскую помощь, которую они могут получить не выходя из дома, – пояснили в «РЖД-Медицина» Екатеринбург.Вызвать специалиста «РЖД-Медицина» Екатеринбург можно по телефону +7 (343) 204-95-05 или оставить заявку на сайте www.dor-bol.ru.Полный список специалистов «РЖД-Медицина», выезжающих на дом:– Терапевт– Хирург– Кардиолог– Невролог– Гастроэнтеролог– Эндокринолог– Дерматовенеролог– Колопроктолог– Акушер-гинеколог