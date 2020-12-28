Уральскому школьнику с нарушением слуха исполнили заветную мечту перед Новым годом. 14-летнему Кириллу Останину из Каменска-Уральского подарили гитару. Инструмент юный музыкант получил от главы государства Владимира Путина. А сам подарок ему вручил по видеосвязи полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Владимир Якушев.Несколько месяцев Кирилл Останин стал участником «Ёлки желаний». Это специальная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной». Школьник написал о своей мечте на сайте проекта и вот перед самым праздником его родителям сообщили, что их сыну исполнят мечту.- Этот проект идет по всей стране с 2017 года. Кирилл написал письмо на имя главы государства Владимира Путина и захотел такой подарок – гитару. Видно, что парень стремится творчески расти. Я сегодня выполнил это поручение. К сожалению, не получилось это сделать очно. Пришлось по видео связи с соблюдением ограничительных мер безопасности, - отметил Владимир Якушев. – Кирилл немного волновался, а его мама с сестрой прибывали в хорошем настроении. Это здорово, что в канун Нового года мы дарим положительные эмоции и подарки друг друга. Год был непростой, но праздник никто не отменял. Здорово, что такое маленькое новогоднее чудо произошло.Вручение произошло по видео связи. Кирилл даже исполнил две композиции для Владимира Якушева. Также мальчик пообещал, что в следующем году пойдет учиться в музыкальную школу. А иметь собственный инструмент для него было несбыточной мечтой.Кирилл старший сын в семье Останиных. У четы есть еще младшая дочь, которой 1,4 года. Мама Олеся сейчас в декрете, а отец Данил обеспечивает семью, работая на мебельной фабрики.Кстати, полпред Владимир Якушев отметил, поучаствовать в акции могут участвовать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет, также люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет. Нужно только написать письмо на сайте елкажеланий.рф. Но сбор желаний в этом году уже закончился. Акция будет продолжена в конце 2021 года.