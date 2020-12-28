В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 28 декабря официально подтверждено 404 новых случаев заболевания коронавирусом, 202 из них приходятся на уральскую столицу.Также новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Первоуральске, Кушве, Среднеуральске, Нижнем Тагиле, Качканаре, Красноуральске, Каменске-Уральском, Дегтярске, Верхней Салде, Новой Ляле, Нижней Салде и других населенных пунктах Свердловской области.Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 57 381 человек, 49 710 из них окончились полным выздоровлением. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 407 человек.Состояние 581 пациента с коронавирусом сейчас оценивается врачами как тяжелое, 338 человек размещены в палатах реанимации, 231 - подключен к аппаратам ИВЛ.Также за сутки в Свердловской области подтвердились 16 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в регионе – 1 457 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пока ждала КТ, провезли четыре каталки с трупами»: как журналист «Комсомолки» переболела коронавирусом. В поликлинике не открыли дистанционный больничный, а еще отказались принимать тесты сторонних лабораторий (подробнее)«Чтобы вы все сдохли!»: в Екатеринбурге медбрат заявил о желании убить пациентов с коронавирусом. По словам родственников одной из пенсионерок, речь идет о сотруднике городской больницы № 14 (подробнее)В Екатеринбурге священники отправились в «красные зоны», чтобы спасти больных коронавирусом. Сейчас клирикам можно проводить церковные таинства в трех городских больницах (подробнее)