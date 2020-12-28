Строители закончили все работы в ледовом городке на площади 1905 года Екатеринбурга и убрали ограждение. Так, фактически, они и открыли его. Искусственная елка высотою в 50 метров, украшенная пятью тысячами светодиодных «лампочек», ледяное ограждение по периметру и несколько торговых киосков и десять ледовых скульптур - вот и все, чем может порадовать городок в этом году. Жители Екатеринбурга уже могут спокойно приходить сюда и любоваться всем этим.В отличие от прошлых лет, когда городок открывали в праздничной обстановке с музыкой и фейерверками, в этот раз все обошлось без торжества. Причина простая – пандемия коронавируса. Чтобы толпы не собирались в городке, мэрия решила убрать из него почти все, что привлекало людей – горки и аттракционы.- Никаких массовых мероприятий на площади не будет, - объяснял Алексей Пермяков, прораб строительства ледового городка.К слову, городскому бюджету такой ледовый городок обошелся дешевле. Ранее осенью, пока еще из проекта не убрали горки и аттракционы, его стоимость оценивалась в 24 миллиона рублей. Но потом она сократилась до суммы около десяти миллионов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Для пушистости к главной елке прибивали елки поменьше»: как в Екатеринбурге возводили первые ледовые городкиТрадиция возводить в центре Екатеринбурга огромный ледовый городок на новогодние праздники зародилась еще в советское время – в 1937 году. Именно тогда на площади 1905 года впервые поставили праздничную елку – ее закрепили при помощи тросов и лебедки. (Подробнее)