Группа УГМК подписала договор синдицированного кредита с ВЭБ.РФ и ПАО «Сбербанк» для финансирования Проекта «Строительство Корбалихинского полиметаллического рудника и реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики с целью увеличения производительности до 1,5 млн тонн руды в год» (далее – проект Корбалихинское).В рамках данного проекта Группа УГМК подписала с АО «СОГАЗ» Договор страхования строительно-монтажных рисков, в рамках которого организована комплексная программа страхования следующих объектов:Строительство Корбалихинского полиметаллического рудника:Заказчик – АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» (входит в Группу УГМК);Территория – Алтайский край, Змеиногорский район, п. Беспаловский, Промплощадка Карбалихинского рудника.Дата окончания работ – 30.06.2025г.Реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики:Заказчик – АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» (входит в Группу УГМК);Территория – Алтайский край, Рубцовский район, п. Потеряевка, Промплощадка Рубцовского рудника.Дата окончания работ – 31.03.2023г.АО «СОГАЗ» уже успешно реализует различные программы имущественного страхования оборудования для различных предприятий Группы УГМК (включая АО УК «Кузбассразрезуголь», являющееся второй крупнейшей угольной компанией в России).Также ранее в 2020 году Страховая Группа «СОГАЗ» приобрела активы компании ООО СМК «УГМК-Медицина», специализирующейся на обязательном и добровольном медицинском страховании сотрудников компаний Группы УГМК. Это позволило перевести уровень сотрудничества между Группой СОГАЗ и Группой УГМК на более высокий и комфортный для предприятий Группы уровень.- Для нашей Группы сотрудничество с АО «СОГАЗ» является логически и стратегически верным шагом – в очередной раз мы убедились в профессионализме команды, которая в текущих условиях смогла предоставить грамотную комплексную программу закрытия рисков по проекту Корбалихинское, удовлетворяющую высоким требованиям проектного финансирования и предусматривающую обязательное привлечение перестрахования на международном рынке, – говорит генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Анатольевич Козицын.- СОГАЗ действительно давно и плодотворно сотрудничает с Группой УГМК по различным проектам, а теперь ещё и по медицинским. Мы высоко ценим наше сотрудничество и благодарим партнеров за доверие. Обеспечивая столь значимый и масштабный проект надежной страховой защитой, СОГАЗ вносит вклад в его реализацию, – отметил Заместитель Председателя Правления АО «СОГАЗ» Дмитрий Малышев.