Глава екатеринбургской епархии митрополит Евгений высказался о возможности сноса зданий на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного отцом Сергием. На минувшей неделе там проводилась строительно-техническая экспертиза, необходимая для узаконения ранее построенных зданий.Специалисты действительно посещали обитель, но в очередной раз были вынуждены столкнуться с препятствием со стороны последователей бывшего схимонаха.- Екатеринбургская епархия, которая является правообладателем земли, старается узаконить строения храмов, каких-то помещений, которые построены, но являются «самостроем» и по закону вообще могут быть снесены. Епархия старается их узаконить, находясь абсолютно в правовом поле, - пояснил ситуацию владыка Евгений.Сергий Романов стал известен всей стране из-за своих провокационных проповедей, за что и был отлучен от церкви. Скандалу предшествовал фильм Ксении Собчак «Монастырь особого назначения», во время съемок которого на телеведущую и ее оператора напали.Напомним, что следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Истязание» по факту преступлений против детей, которые ранее проживали на территории монастыря. Однако, пока дело является безфигурантным.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтрасти Среднеуральского женского монастыря: Как бывший уголовник создал империю царебожников и пошел против церкви. Схимонаха Сергия лишили сана - духовник даже не приехал на заседание в епархию. Но тех, кто с ним давно, не отпугивают ни его уголовное прошлое, ни скандальные проповеди, ни церковный суд, который сейчас идет над схиигуменом. Последним толчком к грядущей буре стал визит в монастырь Ксении Собчак. Журналистка задумала снять фильм об опальном схимонахе и тех страстях, которые кипят на его огромной территории, но нарвалась на боевых монахинь… (Подробности)Тайные скиты отца Сергия: заповедник девственниц и провинившихся детейСкандал в Екатеринбургской епархии прогремел на всю Россию. Речь идет об отце Сергии. Сейчас скандальный схимонах прячется в обители – Среднеуральском женском монастыре. Откуда продолжает править своей «империей». В нее входят и тайные скиты, затерянные в уральской тайге, куда отвозили многих пострадавших детей. «Комсомолке» удалось поговорить с одной из жертв. (Подробности)