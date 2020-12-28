«Очкарика» Влада Рябухина вызвали на допрос в Следственное управление СКР по Свердловской области. Причина – проверка в отношении следователя полиции Олеси Шакирзяновой, которая вела дело Влада Рябухина три года назад.Свое прозвище Рябухин получил летом 2017 года, после драки с 18-летним Саргисом Арутюняном. Все произошло в Пионерском поселке Екатеринбурга, куда Влад вместе с другом приехал забирать из гостей знакомую.Драка завершилась также внезапно, как и началась. Рядом с подъездом дома № 16 по улице Менделеева южанин ударил Влада в висок, Рябухин ответил ударом в челюсть. Арутюнян пошатнулся и упал, ударившись головой о бордюр. У Саргиса начался приступ эпилепсии, позже врачи диагностировали перелом костей черепа.В итоге Рябухина признали виновным, но отделался 300 часами обязательных работ. Правда потом он все же оказался в колонии-поселения, меру наказания изменили из-за трех прогулов уборки снега с улиц.И вот, спустя три с лишним года после потасовки адвокатам Рябухина удалось убедить высокопоставленных силовиков, что в действиях сотрудницы МВД есть определенные странности.Во-первых, фотографии с места преступления делал сам Влад. Во-вторых на очной ставке у него не было адвоката.Помимо «очкарика» следователям предстоит опросить саму Шакирзянову и еще нескольких свидетелей по ранее завершенному делу.- Дача показаний на полиграфе оказалось ужасно утомительной процедурой, - рассказывает «КП» Влад Рябухин. – Я думал, это займет 1-1,5 часа. А вместо этого на стуле сидишь без движений почти три часа. Отношение следователей приятно удивило, все предельно вежливые. На полиграфе приходилось сидеть в одной позе: нельзя шевелить головой и руками. Вопросы задают каждый пять минут, между этим по 30 секунд отдыха. Начинался тест все с банальных вопросов вплоть до того, как меня зовут. Когда результаты будут готовы, я с радостью оглашу их.Сейчас Влад вместе с женой и дочкой живет в Березовском. «Очкарик» зарабатывает на жизнь установкой натяжных потолков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Екатеринбурге хилый «очкарик» дал отпор амбалу-армянину и получил «уголовку». «Комсомолка» разбиралась, действительно ли уральский «ботаник» - герой, каким его рисуют адвокаты. Или все-таки он волк в овечьей шкуре (подробнее)«Денег нет, а забирать у меня нечего»: уральскому «очкарику» начали «капать» проценты по делу об избиении мажора. У знаменитого уральского «очкарика» Владислава Рябухина новые неприятности – ему начали «капать» проценты по компенсации, которую он должен выплатить Саргису Арутюняну. Да, речь идет все о том же южанине-мажоре, пострадавшем в потасовке с Владом летом 2017 года. (подробности)Уральского «очкарика», который дал отпор мажору, отправили в колонию. Березовский городской суд в полном объеме удовлетворил ходатайство ГУФСИН об ужесточении наказания для Владислава Рябухина, который больше известен на Урале как «очкарик». (подробности)