На Среднем Урале продолжает расти число новых случаев заболевания COVID-19. Сегодня, 27 декабря, медики зарегистрировали еще 409 пациентов, заразившихся коронавирусом. Из этого числа 195 заболевших находятся в Екатеринбурге.- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 56 977 человек, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 583 госпитализированных оценивается как тяжелое, 343 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 221 – на аппаратах ИВЛ.При этом из больниц за сутки было выписано еще 411 человек. Всего количество тех, кто заразился коронавирусом и вылечился от него достигло 49 303. К сожалению, за сутки еще 17 человек, болевших COVID-19, скончались.