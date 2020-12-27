Анна Лесун, уральская красавица, которая в 2012 году завоевала титул «Мисс Екатеринбург» чуть не стала жертвой нападения в Нью-Йорке. К счастью, отборный русский мат и готовность постоять за себя, помогли ей отбиться от агрессивного незнакомца. О том, что произошло, она рассказала на своей странице в Instagram. Все случилось в Сохо — районе на Манхэттене, знаменитом своими зданиями XIX века, и считающимся излюбленным местом обитания художественной богемы Нью-Йорка.- Очень хорошо одетый молодой человек попросил у меня денег, и когда я сказала «Извините, нет», он стал очень агрессивным, сказал, что пнет мою собаку, и начал подходить ко мне, - написала Анна Лесун. - Он замахнулся на меня кулаком. Задел меня им, но не сильно. Я оттолкнула его и начала ругаться по-русски. К своему удивлению, я совсем не испугалась. Я была готова дать отпор. Хотя я прекрасно знаю, что он намного сильнее меня.Девушка испугалась, что незнакомец причинит боль ее собачке.- За всю мою жизнь мужчины никогда не били меня. И для меня странно, что мужчина, тот кто должен защищать тебя, пытается ограбить тебя и причинить тебе боль, - добавляет Анна Лесун. - Я из старой школы. В моем мире мужчины не просят у женщин денег. И они не пытаются ударить женщину. Этот парень не был мужчиной. Он был просто ходячим зомби без чувства собственного достоинства.«Мисс Екатеринбург-2012» отметила, что сейчас она уже в порядке и теперь хочет найти курсы самообороны, чтобы знать, как защитить себя в такой ситуации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМисс Екатеринбург - 2012 Анна ЛЕСУН: «В откровенных съемках не участвую - воспитание не позволяет!»Очаровательная победительница городского конкурса красоты рассказала «КП» о том, как изменилась ее жизнь после конкурса, кто расправлял ей кровать во время подготовки к финалу и почему ее дебют в кино длился всего три секунды. (Подробнее)