В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел CRJ-100 авиакомпании «Руслайн» сообщением Тюмень - Воронеж. По данным Уральской транспортной прокуратуры, в самолете сработал датчик неубранной стойки шасси. На борту воздушного судна находилось 35 пассажиров, в том числе 5 детей. Самолет приземлился в Кольцово в 08:10 по местному времени.- Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Обеспечение безопасности полётов и оказание услуг, предусмотренных Федеральным авиационными правилами находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры, - отметили в надзорном ведомстве.А за три часа до этого в Кольцово вынужденную посадку совершил рейс «Победы» из Екатеринбурга в Краснодар. Но вовремя улететь на юг России пассажирам так и не удалось – сработал датчик сигнализации противообледенения двигателей.- Воздушное судно Боинг 737. Рейс регулярный. На борту воздушного судна находилось 6 членов экипажа, 148 пассажиров, в том числе 9 детей, - добавили в Уральской транспортной прокуратуре.