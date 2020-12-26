В Свердловской области выявлено 406 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным оперштаба, число заболевших в регионе достигло 56 608 человек. При этом лишь в Екатеринбурге 2 293 человека находятся в больницах с подтвержденным диагнозом.За минувшие сутки было харегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 424.- Состояние 602 госпитализированных оценивается как тяжелое, 360 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 238 – на аппаратах ИВЛ.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Качканара, Кушвы, Нижней Туры, Невьянска, Волчанска, Верх-Невинского, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Тавдинского и Талицкого городских округов, Байкаловского района, Березовского, Бисерти, Белоярского городского округа, Богдановича, Асбеста, Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Артемовского, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Верхней Пышмы, Верхотурья, Каменска-Уральского и Каменского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Кировграда, Ревды, Режа, поселка Уральский.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)