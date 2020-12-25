В Екатеринбурге на 99 году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Алефтина Николаевна Груздкова. В прошлом году о милой старушке из столицы Урала узнала вся страна, все благодаря ее блогу в Instagram, который ей завел внук.На своей страничке Алефтина Николаевна читала любимые стихи и рассказывала о своих орденах. Всего за несколько дней на страницу подписалось более 20 тысяч человек. А как итог - сюжеты на федеральных телеканалах. Этим летом бабушка пережила инсульт и инфаркт, последний день рождения встречала в палате Областной больницы.- На войну я ушла добровольцем, когда в 1942 понадобилось высвободить на фронт более 200 тысяч мужчин. Их заменили девчонками 18-20 лет, - писала в блоге ветеран.В годы войны Алефтина Николаевна служила в Москве, куда ее с двумя тысячами девушек направили вместо мужчин на ПВО. В 1945-м вернулась на Урал, где вышла замуж за капитана армии Валерьяна Груздкова. В ноябре 2019-го ветеран ВОВ раскрыла нам свой секрет долголетия.- Главное не пить, не курить, и никому не навредить, - радостным голосом говорила Алефтина Николаевна.Редакция ИД «Комсомольская правда – Екатеринбург» выражает искрение соболезнования родным и близким ветерана.