В маленькой комнате, где страшно прислониться к стене из-за обилия различных кнопок и приборов, покрывающих почти каждый сантиметр поверхности, все собраны и сосредоточены. Трое военных, сидя перед компьютерами, следят за цифрами и графиками стремительно меняющимися на мониторах. Каждое свое действие они сопровождают комментарием, произнесенным командным голосом.- Дивизион к бою! Включаю полную мощь! Ракеты готовы!Место действия – командный пункт зенитно-ракетного дивизиона в Свердловской области. Отсюда военные защищают воздушные рубежи нашей страны.- Ручной режим стрельбы! Поиск целей! Цель сопровождаю. Есть захват!К счастью сейчас небо над головой – мирное. А цель – виртуальная. Расчет на наших глазах отработал свои действия в случае, если бы и впрямь воздушный противник без спросу залетел на нашу территорию. Так, например, было 1 мая 1960 года, когда американский шпион Фрэнсис Гэри Пауэрс долетел на самолете U-2 до Урала, пока здесь его не сбили из подвижного зенитно-ракетного комплекса С-75. Понятно, что самолеты у вероятного противника за 60 лет стали совсем другими. Ну, так и наша военная промышленность не стояла на месте. Свои действия расчет отрабатывал на самой современной зенитно-ракетной системе С-400 «Триумф», которая буквально в этот же день и заступила на свое первое боевое дежурство в Свердловской области.ПРИВЕЗЛИ НА ЭШЕЛОНАХНовенький С-400 «Триумф» пришел в 185-й зенитно-ракетный полк на смену С-300ПС. Описать его внешний вид довольно сложно, ведь это не одна машина, как танк, например, а целая система, включающая в себя несколько сотен единиц техники.Одни, как водится, помогают найти в небе противника, другие, собственно, и производят выстрел, настигающий вражескую авиацию. Для такой сложной системы и бойцы нужны специально обученные. Поэтому, прежде чем доставить С-400 на Урал, личный состав зенитно-ракетного полка прошел переподготовку в Учебном центре в Ленинградской области. Отправились они туда еще в январе. А спустя девять месяцев – первые стрельбы.- В сентябре личный состав боевых расчетов 185 гвардейского зенитно-ракетного полка прибыл на полигон Капустин Яр, где осуществил приемку вооружения военной техники и подготовку ее к начальным боевым стрельбам, - сказал Юрий Семенов, командир зенитно-ракетного полка, дислоцированного в Свердловской области. - Он успешно поразил ракету-мишень «Кабан», имитирующую оперативно-тактическую ракету. После этого он погрузился на эшелоны и прибыл в пункт постоянной дислокации.ВРАГ БОМБАРДИРОВЩИКОВ И ИСТРЕБИТЕЛЕЙПриказ о заступлении на боевое дежурство был прочитан личному составу полка в торжественной обстановке, с оркестром и ротой почетного караула, после чего военнослужащие быстрым шагом распределились по своим местам. А спустя пять минут – первая работа с системой после приказа. Две установки, на полуприцепе каждой из которых по четыре ствола, привели их из горизонтального положения в вертикальное. Снег, присыпавший их с утра, осыпался под гул машин. Стволы глядят в небо – готовы к бою. От таких не укроются теперь ни баллистические ракеты, ни гиперзвуковые объекты, ни бомбардировщики, ни истребители, если вдруг без спросу залетят. Еще мгновение и демонстрация окончена – стволы опускаются обратно на полуприцеп. Визуально С-400 сложно отличить от С-300, которую использовали для защиты нашего неба ранее. Но тут, как говорится, важны детали.- На самом деле зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» очень сильно отличается от системы С-300 ПС, которым мы были вооружены, - объясняет Руслан Ангамов, командир зенитно-ракетного дивизиона. - Основная особенность – количество личного состава, который находится на командном пункте. Если раньше расчет составлял шесть человек, то сейчас три человека, которые способны управлять боевыми действиями. Другая особенность – полностью автоматизированная система управления. Система способна поражать воздушные цели на дальности до 400 километров, и баллистические цели, летящие со скоростью 4,8 км/с на дальности до 60 километров. И в принципе во всем диапазоне высоких скоростей мы можем уничтожать самые новые и перспективные образцы военной техники и средств воздушного нападения противника.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак на Урале вычисляют самолеты иностранных шпионовКорреспонденты «Комсомолки» побывали в дивизионе ПВО, откуда 55 лет назад сбили U-2 американского агента Фрэнсиса Гэри Пауэрса (Подробнее)