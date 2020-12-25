Свердловские власти потратят 52 миллиона рублей из бюджета области на аренду шикарной квартиры в самом центре Москвы. Это следует из информации, размещенной на портале госзакупок.Квартира расположена в доме по адресу: переулок Курсовой, 8, строение 2. Этот дом находится напротив храма Христа Спасителя и рядом с Кремлевской набережной.Согласно информации с официального портала госзакупок, эту квартиру арендуют в интересах Представительство губернатора Свердловской области в органах государственной власти РФ. Постоянным представителем является Александр Овчаров. Видимо, именно он будет жить в этой квартире.В описании закупки техническая документация отсутствует, но ее приводит паблик «Екатеринбургерная», который опубликовал техзадание к закупке.Согласно документу, квартира, арендованная свердловскими властями на 2021 год, оснащена не только офисной мебелью и техникой, но и домашним кинотеатром и тренажерным залом. Также там есть два планшета Apple iPad.Согласно данным с госзакупок, срок аренды квартиры до 20 декабря 2021 года.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.