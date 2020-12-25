В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 403 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по количеству заражений традиционно стал Екатеринбург, где за сутки по состоянию на 25 декабря зафиксировано 155 новых случаев COVID-19.Также новые случаи заражения подтверждены в Асбесте, Качканаре, Серове, Реже, Кушве, Нижнем Тагиле, Ивделе, Карпинске, Кушве, Первоуральске и других населенных пунктах Свердловской области.Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии в Свердловской области сейчас составляет 56 162 человека. Из них 48 484 человека полностью справились с COVID-19. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 406 пациентов.Состояние 586 человек на данный момент остается тяжелым, 360 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 238 подключены к аппаратам ИВЛ.Также в регионе за сутки подтверждено 16 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии достигло 1 409.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак в Питере не будет: свердловский губернатор рассказал об ограничениях в праздники. На Среднем Урале достаточный коечный фонд (подробнее)Евгений Куйвашев: когда врачи пожаловались Путину, вопрос с выплатами уже решили. Губернатор Свердловской области призвал не ругать чиновников (подробнее)На Урале производство масок в пандемию выросло в 40 раз. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (подробнее)