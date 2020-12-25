Свердловский областной суд вернул работу бортпроводнику «Уральских авиалиний». Женщину уволили после того, как она отдала пассажиру «эконом-класса» свой ланч-бокс с едой, поскольку требуемых им овощей в продаже на борту не было. Стюардесса позже пояснила, что она так пыталась избежать конфликта. При этом, сам пассажир оставил ей чаевые в размере 300 рублей.- Уже на следующий день она была вызвана на беседу в офис, где от нее потребовали написать объяснительную записку по факту нарушения требований должностной инструкции, правил предоставления услуги «Обслуживание пассажиров класса «Экономический» на борту ВС», технологии организации торговли на воздушных судах. Ей предложили сделать выбор: написать заявление о расторжении трудового договора по соглашению сторон, либо ее уволят по неблагоприятной статье. Девушка испугалась и под диктовку написала заявление о расторжении трудового договора по соглашению сторон, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.После того, как женщина написала заявления, она решила отозвать его и договориться с руководством на выговор и штраф. Но ей не удалось это сделать.Бывшая бортпроводница пошла в суд, чтобы ее восстановили в должности и выплатили компенсацию. Авиакомпания-ответчик настаивала, что женщина самовольно написала заявление.Суд в первой инстанции постановил выплатить стюардессе 115 518 рублей и 5 тысяч за моральный вред, а также признали увольнение незаконным.Авиакомпания подавала апелляцию, но судебная коллегия согласилась с выводами первой инстанции.- При этом ответчик, будучи обязанным доказать суду законность и обоснованность увольнения истца, не представил относимых и допустимых доказательств расторжения сторонами трудового договора по достигнутому между ними соглашению. Это свидетельствует о незаконности увольнения, - добавили в суде.