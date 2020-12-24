Почти три года назад вся страна узнала о молодом парне из Екатеринбурга Владе Рябухине. В начале 2018-го суд начал рассматривать его уголовное дело, которое возбудили после уличной драки. В июле 2017 Рябухин одним ударом в челюсть отправил в нокдаун 18-летнего Саргиса Арутюняна. Стычка с мажором-южанином произошла в Пионерском поселке, куда «очкарик» приехал забирать из гостей подругу.ОДИН УДАР И ТЫ В КОЛОНИИВ результате падения Арутюнян получил перелом костей черепа и несколько недель провел в больнице. После выписки написал заявление, в суд дело ушло по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Прокуратура требовала для «очкарика» реальный срок, но судья переквалифицировал статью на «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Как итог – 300 часов обязательных работ.После неудачной апелляции Рябухин стал отрабатывать долг перед обществом, работал дворником в Березовском. Но потом из-за трех прогулов угодил на 22 дня в колонию-поселение. Но отправлению в ИК предшествовала милая история – Влад сделал своей девушке предложение…на концерте Басты.Как оказалось, даже спустя столько времени у Влада по-прежнему есть призрачный шанс на обжалование своего приговора. Выяснилось, что следователя, который направляла его дело в суд, проверяют следователи СКР.ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬКак Влад и собирался – женился на своей избраннице Валерии. У пары родилась красавица-дочка. Семья живет в Березовском, сейчас Влад зарабатывает на жизнь, устанавливая натяжные потолки, а его избранница – архитектор-дизайнер.- Дочке уже год и два месяца. Совсем большой стала, бегает. Пока не разговаривает, но «мама» и «папа» уже научилась говорить. Жена работает на дому, сидит с дочкой. Я работаю с раннего утра до позднего вечера. Сейчас выполняем заказы в микрорайоне Светлом, - рассказывает Влад.Во время нашего последнего разговора Рябухин внезапно признался, что мечтает переехать в теплые края. Мол, тяжело переносить уральские морозы.ДРУГ-ДЕПУТАТКстати, незадолго до отправления в колонию, Влад работал на общественных началах помощником депутата Госдумы Дмитрия Ионина. В основном «очкарик» помогал парламентарию фиксировать жалобы избирателей, чтобы потом решать вопросы граждан.- К сожалению, Владу не удалось избежать срока в колонии-поселения, который ему назначили вместо обязательных работ. – рассказывал в прошлом году «КП» депутат Ионин. – Я всегда его поддерживал и понимал, что добро должно быть с кулаками. Он будет моим помощником на общественных началах, без зарплаты. Будет помогать людям, привлекать внимание, решать проблемы по мере сил и возможности. А сил у Влада, как показала жизнь - много. Теперь их направим в полезное обществу русло.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Екатеринбурге хилый «очкарик» дал отпор амбалу-армянину и получил «уголовку». «Комсомолка» разбиралась, действительно ли уральский «ботаник» - герой, каким его рисуют адвокаты. Или все-таки он волк в овечьей шкуре (подробнее)«Денег нет, а забирать у меня нечего»: уральскому «очкарику» начали «капать» проценты по делу об избиении мажора. У знаменитого уральского «очкарика» Владислава Рябухина новые неприятности – ему начали «капать» проценты по компенсации, которую он должен выплатить Саргису Арутюняну. Да, речь идет все о том же южанине-мажоре, пострадавшем в потасовке с Владом летом 2017 года. (подробности)Уральского «очкарика», который дал отпор мажору, отправили в колонию. Березовский городской суд в полном объеме удовлетворил ходатайство ГУФСИН об ужесточении наказания для Владислава Рябухина, который больше известен на Урале как «очкарик». (подробности)