С 1 января жителям Свердловской области, как и всем в России, снова будут начислять пени за просрочку оплаты коммунальных платежей. Но пандемия коронавируса еще не закончилась. О том, как теперь оплачивать коммунальные счета, и какие в регионе есть инструменты поддержки ответил губернатор Евгений Куйвашев.- Действительно, правительством России в числе мер поддержки жителей в условиях пандемии был введен временный мораторий на начисление пеней, взыскание неустоек по платежам, на отключение от коммунальных ресурсов, - напомнил глава региона. - Но тут нужно помнить, что оплата коммунальных услуг – наша обязанность. Она закреплена законодательно, и мы ее должны выполнять. Потому что наши платежи – это и оплата ресурсов, которые мы используем. Это и деньги, на которые поддерживается в рабочем состоянии, ремонтируется и создается инфраструктура. Эти же деньги, в том числе идут на заработную плату слесарей, сантехников, электриков и других работников отрасли – им, конечно же, тоже нужно кормить семьи, они выполняли и продолжают выполнять свою работу.Губернатор отметил, что пусть пандемия и не закончилась, однако сейчас она уже проходит без серьезных ограничительных мер и нерабочих дней, которые были прошлой весной.- Пока действительно стоит исходить из того, что мораторий будет действовать до конца этого года – если, конечно, федеральными властями не будет принято решение о его пролонгации,- добавил губернатор. - Областные власти, со своей стороны, использовали и продолжат использовать инструменты снижения «коммунальной» нагрузки на жителей региона. В частности, предусмотрены субсидии на оплату коммунальных услуг. Средства на эти цели ежегодно планируются в региональном бюджете и предоставляются по заявлениям жителей.В частности, одинокие уральцы могут получить эту поддержку, если сумма их коммунального платежа превышает 22% от ежемесячного дохода.- Для семей и иных категорий жителей этот показатель установлен на уровне 12% от совокупного дохода, - отметил глава региона.