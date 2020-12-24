В ближайшие дни Свердловская область немного подмерзнет. Со стороны Карского моря на Урал придет арктический атмосферный фронт, который принесет вместе с собою холодный воздух. Из-за этого на севере Урала столбики термометров уже опустились до -35…-40 градусов Цельсия. В Свердловской области этот холодный воздух заденет в основном восточные районы.- Поэтому в ближайшие двое суток, 25 и 26 декабря, будет холодно на севере и на востоке Свердловской области. Там может быть от -30 до -33 градусов Цельсия, - говорит Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС».А вот на юго-западе региона и в Екатеринбурге в частности будет потеплее – от -15 до -22 градусов. Уже к 27 декабря в регионе потеплеет, так как из европейской части России поступят новые воздушные массы. Если говорить про снегопады, то они будут выпадать до 1-2 января.- Настроиться нужно, что в новогоднюю ночь крепкого мороза в Екатеринбурге и в западных районах ждать не стоит, - говорит Галина Шепоренко. - Все будет умеренно. -15…-20 градусов в новогоднюю ночь и -8…-13 градусов днем 1 января. В целом же этот период рождественский будет умеренно морозным на уровне -18…-22 градусов ночью и -12…-17 градусов днем.