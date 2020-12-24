В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 418 новых случаев заражения коронавируса, из которых 160 случаев приходится на столицу Среднего Урала.Также новые случаи заражения коронавирусом приходятся на Алапаевск, Волчанск, Красноуфимск. Ревду, Первоуральск, Нижний Тагил, Кушву, Карпинск и другие населенные пункты Свердловской области.Общее число заболевших COVID-19 по официальным данным на Среднем Урале с начала пандемии составляет 55 759 человек, из которых 47 078 полностью справились с недугом. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 420 человек.Состояние 616 пациентов сейчас оценивается как тяжелое, 355 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 228 человек подключены к аппаратам ИВЛ.Также растет статистика по умершим от коронавируса: + 17 жертв за прошедшие сутки. Общее число погибших от COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 1 393 человека.