В августе Райффайзенбанк провел опрос 3 тысяч человек в крупных городах России, в том числе и в Екатеринбурге. В исследовании приняли участие мужчины (52%) и женщины (48%) преимущественно старше 35 лет. Нас интересовало, что будет важно для екатеринбуржцев при выборе квартир через пять лет. Какие формы взаимодействия с банком, застройщиком и агентством недвижимости выберут клиенты.Мы живем в таких квартирах, какими их задумывают застройщики, работаем в таком формате, какой предлагают агентства недвижимости. Поэтому мы решили провести дополнительное исследование и задать вам те же вопросы, что и покупателям. Нам ответили более 50 застройщиков и риелторов Екатеринбурга.Делимся результатами. Во многих ответах профессионалы совпали с потенциальными покупателями недвижимости, но есть и отличия, которые нам удалось подметить.Новостройка или вторичка?77% екатеринбуржцев, планируя приобретение новой квартиры, думают о новостройках.Главной причиной выбора нового жилья становится планировка и психологический фактор новизны (больше половины отметили, что им важно, что в квартире до них никто не жил), цена лишь на третьем месте. По этим пунктам выбор покупателей совпал с мнением профессионалов.Однако, профессионалы не придали значения фактам, что покупателям новостроек хотелось бы жить рядом с родными и друзьями и с соседями одного социального круга. Покупатели в меньшей мере выбирают новостройку из-за льготной ипотеки, в то время как профессионалы делают на нее ставку.— Возможно, покупатели не рассчитывают на льготную ипотеку, так как формулировали требования к своей будущей квартире. Мы проводили исследование, чтобы выяснить, как изменились причины покупки жилья с появлением новой программы. Оказалось, что у трети респондентов в принципе появилась первая возможность купить свое жилье, а почти две трети теперь могут приобрести квартиру просторнее, в более престижном микрорайоне или с отделкой, — комментирует Ирина Ярыгова. — И это очень хорошие заёмщики: уровень одобрения заявок на ипотеку с господдержкой в Райффайзенбанке составляет порядка 85%.Приверженцы старого фонда считают самым значимым фактором при выборе квартиры цену и расположение района. С ними согласны и профессионалы. Профессионалы переоценили значение для покупателей возможности жить рядом с родителями и недооценили желание клиентов жить в доме с историей.Стены, комнаты, площадь и ремонтМнение профессионалов и покупателей о площади, количестве комнат и популярных видах отделки будущей квартиры полностью совпало. Покупателей новостроек интересует чистовая или предчистовая отделка. Недвижимость совсем без ремонта или полностью обставленные квартиры (ремонт + набор мебели) интересуют меньшинство.И профессионалы, и покупатели отмечали особое требование к квартирам в новостройках – наличие кухни-гостиной, а во вторичном жилье – наличие качественного ремонта и кухонного гарнитура в хорошем состоянии.Анализируя ответы о материале стен дома, мы обнаружили интересный факт. Покупатели хотят жить в кирпичном доме, их стремление разделяют и профессионалы. Но многие застройщики отметили, что чаще всего строительство домов ведется по технологии «монолит + кирпич», которая позволяет снизить стоимость строительства. При этом покупатели воспринимают такие дома как кирпичные.Ирина Ярыгова добавляет:— Наши клиенты часто мечтают о кирпичном доме из-за слишком хорошей слышимости в монолитных или пеноблочных домах. Могу добавить, что покупателей не меньше интересует и количество квартир на этаже. Клиентам нравятся те монолитные дома с закладкой стен кирпичом, у которых наружные стены не несущие. Это дает больше возможностей по перепланировке, при этом на такую квартиру возможно получение ипотечного кредита. Горизонтальная разводка в домах «монолит + кирпич» позволяет легко переносить «мокрые» точки. Например, у нас есть заемщик – профессиональный повар. Он не готовит дома, поэтому вместо кухни сделал джакузи с панорамным окном.Территория, функциональные особенности домаДостаточно значимой для будущих владельцев квартир является инфраструктура дома. Для тех, кто выбирает новостройку, намного более важным являются закрытый двор без машин и наличие парковки. Люди, выбирающие вторичку, внимательнее к школе и детскому саду у дома, а также удаленности от транспортных магистралей. Оказалось, что покупателям достаточно важна безопасность территории, но этот фактор считают менее важным профессионалы. При этом близкое расположение транспортных магистралей не так сильно беспокоит покупателей, как считают профессионалы. Самым важным фактором для покупателей стало наличие рядом с домом детских садов и школ.Гигиеничность (качественная звукоизоляция, строительный лифт, отдельные места для хранения вещей) — самый главный фактор выбора жилья и для покупателей, и для продавцов. При этом обе группы опроса уделили внимание и технологичности дома, а каждый третий покупатель отметил наличие системы «умный дом» как важный фактор при выборе квартиры. И вновь безопасность (профессиональная охрана, видеонаблюдение) для покупателей важнее, чем считают профессионалы. Доступность (пандусы, места для хранения велосипедов/колясок) заняли последнюю строчку в рейтинге покупателей.Ирина Ярыгова:— Помимо классических требований ко двору собственного дома, многие участники опроса отмечали высокие требования к функциональности и экологичности придомовой территории. Например, для каждого десятого екатеринбуржца оказались важны пункты раздельного сбора мусора во дворе. Многим важно наличие площадки для выгула собак и озеленение двора.Застройщики слышат своих клиентов. Участники опроса поделились планами своих компаний по строительству новых жилых комплексов. В домах появятся зоны для мытья лап питомцев, велосипедные и колясочные. На территории – ландшафтный дизайн и большие бесплатные парковки за пределами двора.Ипотека66% екатеринбуржцев возьмут ипотеку на квартиру.71% любителей новостроек и 61% покупателей вторичной недвижимости планируют приобретать ее в ипотеку. Большинство профессионалов отметили, что 90% клиентов покупают квартиры с помощью ипотечного кредита.Большинство опрошенных покупателей предпочитает проводить ипотечную сделку только в офисе. Профессионалы рынка также голосуют за этот вариант. При этом каждый четвертый покупатель хотел бы оформить ипотеку полностью онлайн. И четверть профессионалов считает, что за таким форматом будущее. Профессионалы отметили, что популярен вариант «сделка в офисе, но электронная регистрация».Безопасность операций по электронной регистрации закладной – ключевой критерий для большинства респондентов-покупателей. Также важны безопасность обработки персональных данных и удобство сервиса онлайн-оформления сделки.При этом застройщику, агентству недвижимости или банку 64% екатеринбуржцев готовы доверить регистрацию закладной, 50% — оформление страховки, 41% — внесение изменений в закладные. При этом лишь половина опрошенных покупателей готова доплачивать за эти услуги. 71% профессионалов отметил готовность своих клиентов оплачивать дополнительные услуги.Каждый пятый екатеринбуржец хотел бы потратить на оформление квартиры не более часа, при этом 26% опрошенных готовы ждать завершения сделки несколько дней. 47% считают нормальным, если оформление занимает до четырёх часов.