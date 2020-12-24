В Краснотурьинске многодетная семья Шитовых добивается возбуждения уголовного дела в отношении бригады врачей скорой помощи. Они уверены, что именно халатность медиков не позволила спасти 37-летнюю Марию, которая скончалась вечером 3 декабря на пятом месяце беременности.В тот день чета праздновала день рождение главы семейства Дениса. После застолья супруги решили немного посмотреть телевизор. Спустя несколько минут Денис заметил, что жене стало плохо. Предложил вызвать скорую, но Мария отказалась. Спустя мгновение женщина потеряла сознание в коридоре.- Папа бросился вызывать скорую, но диспетчер не спешила регистрировать вызов, - рассказал «КП» Илья Шитов, старший сын Марии.- Начала спрашивать не пила ли мама накануне. Отец уже не сдержался, высказал все что думает о ней и бригаду все же удалось вызвать.Денис с сыном бросились открывать ворота, чтобы карета скорой помощи смогла заехать сразу во двор. Но прибывшие через семь минут медики не поспешили спасать Марию. Точнее даже не зашли в дом.- Они вышли из машины и выпалили «Мы без наряда полиции в дом не пойдем». Это же откровенный отказ в помощи человеку, который нуждается в госпитализации! Врачи сели обратно в машину и уехали, - вспоминает Илья.Денис бросился обратно к жене, пульс уже был слабым. Шитовы уверены, что если бы те драгоценные минуты не были потеряны, то Марию можно было спасти.Через пять минут к дому приехала полиция, а еще через две минуты – скорая. Врачи наконец-то зашли в дом, и начали осматривать Марию. Но было уже поздно.- Главный взял у своего «помощника» чемоданчик, прощупал пульс на шее, померил давление и через минуту сказал – «она умерла». Причиной смерти потом указали острую сердечную недостаточность и отек легких. Но у мамы никогда не было проблем сердцем. Была здоровее быка, если можно так выразиться. Какие-то жалобы, при беременности, это вроде как нормально же, но что случилось тогда, нам до сих пор не понятно.Истинную причину смерти установит экспертиза, результаты которой будут готовы после Нового года. Местный следственный отдел также начала проверку, но не из-за халатности врачей, а по факту смерти Марии. Следователи СК также ждут судебно-медицинского заключения.