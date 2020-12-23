Школа №105 в Екатеринбурге закрылась на карантин после вспышки инфекции. На плохое самочувствие пожаловались родители учеников. Но коронавирус здесь не причем, предварительно кишечная инфекция. Руководству учебного заведения пришлось отправить всех школьников на домашнее обучение.Как рассказали в департаменте образования Екатеринбурга, сейчас сотрудники Роспотребнадзора проводят обработку учебных классов и других помещений школы №105.- Роспотребнадзор уже проводит противоэпидемические мероприятия в школе. С 23 по 25 декабря будет проводиться обработка помещений. На эти дни дети будут переведены на обучение с применением дистанционных технологий. В понедельник, 28 декабря, ученики выйдут в школу в обычном режиме, - рассказали в департаменте.Отметим, сейчас в Свердловской области школьники частично находятся на дистанционном обучении. В школу по-прежнему ходят ученики 1-4 классы и 9-11 классы.Кроме того, накануне губернатор региона Евгений Куйвашев разрешил школьникам уйти на зимние каникулы 28 декабря, а также заявил о возможности продлить их в январе.