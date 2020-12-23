В Свердловской области записаться на вакцинацию против коронавируса уже могут все желающие. Об этом еще накануне объявил губернатор Евгений Куйвашев.- Надо позвонить на горячую линию по ковиду на номер 122, назвать свой адрес и вам подскажут, где находится пункт вакцинации, - сказал глава региона.Правда, пока запись проводится лишь в тестовом режиме. Это значит, что люди, позвонившие по номеру горячей линии, получат вакцину позже.- Мы вносим позвонивших людей в списки. С ними потом свяжутся, когда появится вакцина, - объяснили журналистам «Комсомолки» операторы горячей линии.О том, каким именно образом будет осуществляться обратная связь, по номеру горячей линии пока ответить затрудняются. Однако уже немало людей попросили внести их в список.- Организационные вопросы прорабатываются, - отмечают в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. – 22 декабря к 20.00 записалось 58 человек.Прививать от COVID-19 всех желающих в Свердловской области планируют начать со следующего года, когда в регион поступят большие партии вакцины. Пока же прививку делают в основном лишь медикам, работающим в «красных зонах», на скорой и в амбулаторных службах – тем, кто контактирует с пациентами, зараженными коронавирусом. Ранее в Свердловскую область привезли 3100 доз вакцины «Спутник V».- Вторым периодом будем вакцинировать педагогических работников, далее - работников социальной защиты, в том числе закрытых интернатных учреждений. После этого - работников правоохранительных органов, - рассказывал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.Также сегодня, 23 декабря, в Свердловскую область было доставлено еще 3550 доз вакцины. Основную часть партии распределят между больницами Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска и Верхней Пышмы.- Ожидается, что прививку вакциной из этой партии поставят в том числе уральцам, которые подали соответствующие заявки в рамках тестовой записи через службу 122, - добавляют в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Иммунитет формируется на 42 сутки»: как в Екатеринбурге врачей прививают от коронавирусаКорреспонденты «Комсомолки» посмотрели, как «Спутник V» ставят людям, сталкивающимся с COVID-19 (Подробнее)