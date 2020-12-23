Следственный отдел Орджоникидзевского района Екатеринбурга возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего Максима Петрова (имя изменено – прим.ред). Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, мужчину обвиняют в изнасиловании падчерицы 2004 года рождения. По предварительной информации, Петров насиловал девочку с 2011 по 2020 года.- Петров был арестован 30 апреля по подозрению в изнасиловании падчерицы. Лишь сейчас стало известно, что она стала его жертвой еще девять лет назад. Преступления совершались в квартире матери девочки на Эльмаше и в микрорайоне Солнечный, - рассказал инсайдер «КП».Петрова обвиняют по 79 эпизодам, когда девочке еще не было 14 лет (ч.3 ст. 131 УК РФ – прим.ред), а также 21 эпизоду изнасилования за последние два года. Известно, что он работал мастером торгового оборудования в одном из магазинов сети «Яблоко». В СУ СКР по Свердловской области не стали комментировать ход расследования.Напомним, что в августе Верх-Исетский суд вынес приговор Руслану Фахретдинову, которого признали виновным в более чем 50 эпизодах, связанных с педофилией. Суд назначил ему 15 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.