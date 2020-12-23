В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 402 новых случая заболевания коронавирусом. В лидерах традиционно оказался Екатеринбург: + 165.Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Алапаевске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, Первоуральске, Кушве, Ирбите, Асбесте и других населенных пунктах Свердловской области.Общее число зафиксированных с начала пандемии заболевших коронавирусом на Среднем Урале составляет 55 341 человек, из которых 47 658 пациентов полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 405 человек.Состояние 586 пациентов на сегодняшний день оценивается как тяжелое, 348 из них размещены в палатах реанимации, 230 подключены к аппаратам ИВЛ.Также за сутки оперштаб Свердловской области подтвердил 16 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число смертей с начала пандемии в регионе - 1 376 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пока ждала КТ, провезли четыре каталки с трупами»: как журналист «Комсомолки» переболела коронавирусом. В поликлинике не открыли дистанционный больничный, а еще отказались принимать тесты сторонних лабораторий (подробнее)«Чтобы вы все сдохли!»: в Екатеринбурге медбрат заявил о желании убить пациентов с коронавирусом. По словам родственников одной из пенсионерок, речь идет о сотруднике городской больницы № 14 (подробнее)В Екатеринбурге священники отправились в «красные зоны», чтобы спасти больных коронавирусом. Сейчас клирикам можно проводить церковные таинства в трех городских больницах (подробнее)