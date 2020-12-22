«Маски – это полезно и модно»: фото моделей в средствах защиты появились в одной из клиник Екатеринбурга

Фото: Пресс-служба УГМК

Мы привыкли, что стены больниц в лучшем случае украшают картины пейзажей. Но в клинике «УГМК-Здоровье» к вопросу эстетики подошли креативно. В коридорах больниц теперь можно увидеть шикарные фотографии моделей с медицинской маской на лице. Специальный социальный проект называется «Be safe. Be beautiful. Be healthy». В переводе на русский язык – «Будь в безопасности. Будь красивой. Будь здоровой». Фотографии доказывают, что с маской на лице можно быть такой же красивой, как и без нее. К тому же она добавляет нотку загадочности во внешний образ.

- Многие люди отказываются от ношения масок потому, что хотят показать лицо, потому что это не стильно, - комментирует заведующая поликлиникой «УГМК-Здоровье» Наталья Макарочкина. – Мы же в своем проекте хотим показать, что маска может быть стильным и очень интересным аксессуаром. Это новое время и новая мода.

Фото: Пресс-служба УГМК

2020 год принёс миру моды свой атрибут — маску. Поначалу она выглядела вынужденной и временной вещью. Теперь это такой же необходимый аксессуар, как зонт в дождь и теплая одежда в холода. Не случайно этот необходимый аксессуар в этом году уже стал частью коллекций ведущих модных домов мира.

Пандемия коронавируса разделила общество на сторонников ношения медицинских масок и антимасочников. Тем временем врачи уверены, что рост ковид-пациентов не в последнюю очередь связан именно с антимасочными настроениями.

По данным Роспотребнадзора, ношение медицинской маски снижает вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза.

При наличии контакта с больными острыми респираторными инфекциями ношение медицинской маски снижает вероятность инфицирования возбудителями в 1,8 раза.

Тем не менее, многие люди отказываются от ношения масок или делают это неправильно. Классический способ ношения масок в общественных местах — на подбородке. Специалисты настаивают, что такое использование масок не приносит пользы.

Фото: Пресс-служба УГМК

Чтобы обезопасить себя и окружающих от заражения, врачи рекомендуют соблюдать простые правила ношения маски:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать и рот и нос, не оставляя зазоров;

- снимать маску необходимо за резинку или тесемку;

- при снятии маски не касаться ее поверхности, если прикосновения избежать не удалось, рекомендуется тщательно вымыть руки с мылом или спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

- одноразовую маску нельзя использовать вторично;

- использованную одноразовую маску следует утилизировать, желательно в пакете.