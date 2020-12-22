«К Новому году заедут»: на Урале многонациональная семья погорельцев, где восемь приемных детей, получит квартиру

Пока Абдулаевы вдесятером ютятся в небольшой квартире площадью 30 квадратов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многодетная семья Абдулаевых из Большого Истока, которая осталась без жилья после пожара, получит квартиру уже к Новому году. Погорельцы потеряли свой дом в октябре и с тех пор они вдесятером ютятся на съемной квартире площадью в 30 квадратных метров. Новую квартиру частично купят за счет материнского капитала, а другую половину оплатит Фонд святой Екатерины. Об этом заявили на пресс-конференции губернатора Свердловской области его заместитель Павел Креков.

- Вопрос по этой семье уже благополучно решился. Но кроме того, у них есть материнский капитал и возможность им воспользоваться в приобретении жилья. Им не хватает порядка четырех миллионов, а квартира уже подобрана. Оставшиеся четыре миллиона оплачивает Фонд святой Екатерины. Плюс они уже получили помощь как погорельцы, на каждого члена семьи. Мы считаем, что к Новому году они уже заедут в новую квартиру, - объяснил Павел Креков.

Семья Абдулаевых многодетная и многонациональная. Самижон и Мухайе из Таджикиста, за тринадцать лет они усыновили восемь детей. В большой семье у них есть таджики, татарин, башкир, казах, киргиз, украинка и узбечка. Все они очень гордятся своей национальностью.

Раньше у многодетной семьи был большой дом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России они живут тоже больше десяти лет, здесь они построили дом в Большом Истоке, работали, ребятишки ходили в садик, кто-то в школу. Глава семейства служил переводчиков восточных языков в силовых структурах. Но осенью случилась беда: у соседа загорелась баня, а потом огонь перекинулся на дом Абдулаевых. Все сгорело дотла.

Абдулаевы с трудом сняли себе двухкомнатную квартиру в том же поселке. Не многие арендаторы хотели связываться с семьей из десяти человек. Но Самижон и Мухайе продолжали мечтать о своем доме. За помощью обратились к бизнесмену Игорю Алтушкину, владельцу РМК и вот на днях им позвонили из Фонда святой Екатерины.

- Мы очень счастливы, что у ас появилась возможность приобрести свое жилье уже в этом году. У нас ведь бы материнский капитал, но его недостаточно. Мы уже присмотрели себе четырехкомнатную квартиру в Арамили, она всем нам понравилась. Надеемся, что до конца декабря успеем все оформить, - поделился Самижон.

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