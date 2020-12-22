В случае, если требования противопожарной безопасности не будут соблюдаться, ограждения демонтируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2021 году в России вступает в силу постановление Правительства об изменениях в правилах противопожарного режима. Одними из самых обсуждаемых нововведений стали требования к установке шлагбаумов на придворных территориях.

Многие екатеринбуржцы уже боятся, что совсем скоро их закрытые дворы останутся без ограждений. «Комсомолка» попыталась разобраться в вопросе, который вполне может стать настоящей головной болью для жителей многоэтажек. Как выяснилось, переживать действительно есть из-за чего.

ГЛАВНОЕ – БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ПРОЕЗД

В четвертом абзаце пункта 71 новых правил четко указано, что пожарные должны иметь возможность без каких-либо проблем проехать к горящему дому. Как известно, подавляющее число ворот или шлагбаумов работают по автоматической системе. Жильцам достаточно позвонить по специальному номеру, чтобы въехать или выехать. Кроме этого управляющие компании за отдельную плату выдают автомобилистам специальные сигнализации, чтобы водитель мог просто нажимать на кнопку брелка.

Именно поэтому нередки случаи, когда во время ЧП приходится ждать, пока кто-то откроет проезд. Новые правила на корню пресекают такие вещи.

- Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки, - говорится в пункте 71 правил противопожарного режима в РФ.

Споры в будущем неизбежны. Многие уже отказываются раскошеливаться на консьержа или охрану, чтобы сохранить ворота Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проще говоря, теперь у домов должен быть охранник или консьерж, который может в любой момент открыть проезд во двор. Или же управляющая компания сама должна контролировать этот процесс. Есть и такой вариант, при котором ворота/шлагбаум автоматически открываются при срабатывании пожарной сигнализации.

КАК СОХРАНИТЬ ДВОР ЗАКРЫТЫМ?

Если вы живете в доме с закрытым двором, но выше указанные требования еще не соблюдаются, то самое время начать обсуждать это соседями и управляющей компанией. Остаться без ограждений в новом году рискуют многие жильцы многоэтажек.

- Проверки управляющих компаний проводятся в плановом режиме, - объяснили «КП» в свердловском главке МЧС. – Но есть и внеплановые проверки, они согласовываются с прокуратурой. Их проводят по нескольким причинам, например из-за поступлений жалоб. В случае обнаружения нарушений ограждения не будут демонтироваться в ту же секунду. В таких случаях управляющая компания получает представление об устранении нарушений. Сроки для этого устанавливаются в каждом случае индивидуально.

В МЧС надеются, что россияне с пониманием отнесутся к новым требованиям противопожарной безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам главы департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, изменение не нацелено на ущемление прав автомобилистов, которые окружают свои дворы заборами, чтобы отстоять парковочные места.

- Почему-то многие считают, что мы ужесточаем данные требования. Шлагбаумы – ставьте. Все, что открывается свободно, автоматически или управляющей компанией при приезде боевых пожарно-спасательных подразделений, дозволено. Единственное, что запрещается так это блокировать противопожарные проезды. Например, бетонными блоками. С административной точки зрения будут караться факты этих действий или бездействий, а не сама установка шлагбаума или ворот, - пояснил Ринат Еникеев.