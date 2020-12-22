Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 22 декабря 2020 года

В Свердловской области сохраняется масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 400 новых случаев заражения коронавирусом, 150 из них приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Первоуральска, Кушвы, Сухого Лога, Нижнего Тагила, Серова, Артемовского, Кировграда, Каменска-Уральского, Староуткинска, ЗАТО Свободный и других населенных пунктов Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 22 декабря Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших коронавирусом в Свердловской области с начала пандемии составляет 54 939 человек, 47 253 из них полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 407 человек.

На данный момент состояние 546 пациентов остается тяжелым, 333 из них размещены в палатах реанимации, 211 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: оперативный штаб Свердловской области

Растет статистика по смертности от коронавируса в Свердловской области: +17 случаев за сутки. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 1 360 человек.