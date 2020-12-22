В полиции рекомендуют девушкам не высылать кому-либо свои интимные снимки Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сразу несколько жительниц Екатеринбурга попали в «шорт-лист» мошенников одного популярного интернет-сообщества, которое многие знают по аббревиатуре «РШ». План очень простой – написать красивой девушке с надеждой попасть на представительницу экскорт-услуг и потребовать круглую сумму за молчание.

- Привет, РШ беспокоит. На тебя заказ поступил, пока думаем. Платят 25, как обычно. Даешь 50 и удаляем, твое слово? – именно такое сообщение получила красивая девушка из Академического.

Мошенники заводят аккаунты-однодневки и пишут сразу нескольким девушкам в ожидании легкой наживы. Фото: читатель "КП"

Марина (имя изменено – прим.ред) проявила хладнокровие и не растерялась. Сразу поняла, что вестись на такое не стоит.

- Какой-то мошенник увидел мой профиль в Instagram. Подумал, что если я красивая, то, возможно, эскортница. Да еще если и тупая, то денег ему вышлю. Но поскольку, я не то и не другое, ему не удалось подзаработать. Честно, говоря, может и правильно выкладывать интимные фотографии девушек, если им ума не хватило, не высылать их кому не попадя. Разок-другой отдаст 150 тысяч – потом умнее станет. Это может грубо прозвучит, но пусть девушки не обижаются на мое мнение. Хотя я признаю, что выкладывать чьи-либо снимки в Сеть никто не имеет права, - рассказала «КП» на правах анонимности девушка.

В Рунете также распространен другой нелегальный сервис – «Стена позора». Интимные фотографии девушек со всей страны доступны за небольшую плату всем желающим. Чтобы исключить себя из списка, россиянкам предлагают отправить деньги на электронный кошелек. Но, как показывает практика, далеко не все готовы раскошеливаться. Только в уральской столице жертвами лже-олигархов стали более 150 женщин разных возрастов.

В полиции отмечают, что способов ограбить представительниц прекрасного пола становится все больше.

- Единственное и самое главное правило - это свои фотографии не высылать. Такие факты действительно есть, мы с этим постоянно сталкиваемся. Если вы стали жертвой преступления или попытки вымогательства – обращайтесь в полицию. Обязательно все зафиксируйте, делайте скриншоты. Но есть и другие способы мошенничества. У нас многие девушки заводят романы по переписке. У нас были и солдаты армии США и бизнесмены из Германии. И всегда одна и та же схема. Сначала говорит «Я тебя люблю», а потом «Хочу приехать, но нет денег на дорогу, вышли мне». А женщины хотят любви и ведутся, - делится начальник отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь.

Мошенники надеются, что им попадется девушка, которой есть что скрывать, и она без лишних раздумий переведет деньги Фото: Сергей ГАПОН

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