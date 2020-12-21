«В костюме пилота удобнее, чем в шубе»: летчик-герой Дамир Юсупов переоделся в Деда Мороза

Из рук Героя России подарки получили два ребенка и бабушка-ветеран. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дамира Юсупова, летчика-героя, пожалуй, знает в лицо вся страна. Но в таком амплуа его еще никто не видел. С бегающими глазами и смущенной улыбкой пилота, который однажды посадил самолет на кукурузное поле и спас 233 пассажира, приглашают в кресло гримера.

- Садитесь, сейчас мы будет делать из вас волшебника, - командует визажист, держа в руках кисти.

НЕ ГЕРОЙ, А ДЕДУШКА

Сегодня Дамиру предстоит белее сложная задача, чем пилотировать самолет. Юсупов вместо костюма летчика надет шубу Деда Мороза и пойдет вручать детям новогодние подарки.

Дамиру пришлось сменить костюм пилота на шубу Деда Мороза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Взмах кисти и у летчика теперь румяные щеки, еще один – нарисовался красный нос. Шубу, валенки и шапку тоже выдали. В этом году по городу будут ходить необычные Деды Морозы, бородатое лицо волшебника закроет специальный защитный экран – без этого аксессуара в пандемию никуда.

- До этого дня я никогда не был Дедом Морозом. Волнуюсь. Но я готовился, учил стихи, - признается Дамир.

Полнейшее перевоплощение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но тон голоса у нашего героя уже поменялся на более низкий. Вживается в образ.

- Вам будут помогать наша Снегурочка и Лунтик. Что нужно делать, если видите ребенка? – проводит инструктаж Валерий Басай, руководитель фонда «Добровольческое движение "Дорогами добра"», автор и организатор проекта «Елка желаний». – Когда вы видите ребенка, вы дарите ему конфеты из мешка.

Выслушав инструктаж, Дамир с посохом в руках идет собирать мешок с подарками. Сегодня его задача поздравить двух детей и одну бабушку-ветерана. А теперь по машинам, ведь на оленьих упряжках по городу не поездишь.

Гримм Дедушке тоже нанесли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дамир Юсупов стал один из первых Дедов Морозов в благотворительной акции «Елка желаний», которую организовали в фонде «Дорогами добра». Суть ее – поздравить детей из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанников интернатов с Новым годом. В ноябре волонтеры собирали письма ребят с их пожеланиями. Мечты детей в открытках развесили на елку, которые были расположены в магазинах города Екатеринбурга. И каждый желающий мог купить подарок ребенку и передать его волонтерам. И вот 21 декабря служба доставки начала развозить поздравления адресатам.

ПОСОХ ЭТО ВАМ НЕ ШТУРВАЛ

Одиннадцатилетний мальчик вместе с мамой нетерпеливо ждет Дедушку Мороза во дворе своего дома. Тут же на детской площадке уже украшена елочка. Клим, так зовут ребенка, попросил у волшебника, конструктор «Лего». Через минуту появляется дедушка со своими помощниками.

- Какая у вас красивая елочка, - говорит голосом волшебника Дамир. – А как зовут этого доброго мальчика?

Пилот уже полностью вжился в образ. От волнения ни осталось ни следа. Как настоящий сказочник, Юсупов вместе со Снегурочкой и Лунтиком спели песню, покружили хороводом и вручили подарок Климу.

Героя России сопровождала Снегурочка и Лунтик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока Дедушка Мороз пел песни на детской площадке, он привлек внимание и других ребятишек. Маленькая девочка Варя тоже получила подарок из рук Героя России. Но пора ехать по другому адресу. Следом за Климом, Дамир Юсупов должен еще поздравить двенадцатилетнюю девочку Юлю.

Девочка живет в соседнем доме и уже тоже вместе с мамой ждет Дедушку Мороза в своем дворе. В этом году организаторы «Елки желаний» поздравляют только на улице, пандемия как никак.

Ребятишек поздравляли на улице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А ты расскажешь Дедушке стишок? – спрашивает Снегурочка, увидев Юлю.

Девочка начинает читать:

- Кто нам ёлочку зажгёт,

Кто на праздник к нам придёт,

Сам огромный, с бородой,

Со Снегуркой заводной.

Это дедушка Мороз,

Да, мы ждём его всерьёз.

И хотим мы веселиться,

Вокруг ёлочки кружиться.

Юля непростой ребенок, у нее задержка речевого развития. Но встречу с волшебников ждала с нетерпением. Ведь на Новый год она очень хотела получить беспроводные наушники. Когда Дедушка Мороз достал из красного мешка черную коробочку, у ребенка на глазах застыли слезы радости.

Дети получили подарки, о которых писали Деду Морозу в своих письмах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь летчик в костюме Дедушки Мороза спешит к машине, чтобы успеть поздравить бабушку-ветерана. Для нее волонтеры собрали продуктовый набор.

- Посох это вам не штурвал, - шутит Дамир, - Конечно же, в костюме пилота гораздо удобнее. Летная форма ближе к телу, чем шуба. Непривычно с бородой. А так ничего сложного, мне даже понравилось.

Сам Дамир Юсупов признается, что подарки своим детям уже купил. Их у него, кстати, четверо. Но будет ли пилот отмечать Новый год дома с семьей, он еще не знает.

- График плавающий, могу встречать Новый год в небе, - закончил он.

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