Для тагильчанина, из винтовки которого застрелили мальчика, запросили 10 лет строгого режима

Борисов может отправиться в места лишения свободы на десять лет Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В Свердловском областном суде 21 декабря прошли прения по уголовному делу об убийстве 8-летнего мальчика Егора Коркунова, который погиб от шальной пули 4 августа 2019 года в коллективных садах на окраине Нижнего Тагила.

На скамье подсудимых – 35-летний Александр Борисов, который организовал стрельбу из пневматической турецкой винтовки с мощной пружиной. В итоге девятая и десятая выпущенные пули оказались роковыми для мальчика, игравшего с другими детьми на тарзанке у магазина «Летний» недалеко от того места, где стрелял Борисов. В январе 2020 года мальчик, не приходя в сознание, скончался.

Роковые выстрелы произвел не сам Борисов – он передал ружье несовершеннолетнему подростку с психическими отклонениями по фамилии Ряжских, осознавая, что дает оружие человеку с ограниченными способностями. Именно Ряжских выпустил пули, попавшие в голову Коркунову.

Фото: предоставлено родственниками мальчика

На судебном заседании 21 декабря прокурор обратила внимание на то, что состоянии алкогольного опьянения, а также понимал, что ведет стрельбу в общественном месте – рядом с тарзанкой есть тропинка, по которой постоянно ходят люди, рядом расположен магазин и пляж. Этот магазин – единственный во всей округе, поэтому возле него постоянной ходят люди.

Прокурор попросила учесть суд, что Борисов имеет малолетнего ребенка, положительного оценивается по месту работы, выплатил потерпевшим 30 тысяч рублей. Несмотря на это, государственный обвинитель заявила, что для подсудимого необходима мера наказания, связанная с изоляцией от общества.

- Отягчающим обстоятельством является то, что в момент совершения преступления Борисов находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в декабре 2000 года подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности, - рассказала на суде прокурор.

По первой статье - «Хулиганство с применением оружия» для Борисов запросили 3 года лишения свободы, по статье «Убийство малолетнего из хулиганских побуждений» - 9 лет лишения свободы. В совокупности прокурор потребовала для Александра Борисова 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением наказания на два года.

Борисов на заседании суда 21 декабря 2020 года. Еще полгода подсудимый пробудет под стражей. Фото: скрин с видео Свердловского областного суда

Мать погибшего мальчика не согласилась с запрошенным сроком, об этом на суде заявил и его отец.

- Десять лет для Борисова – вообще не срок. Он пять лет отсидит и выйдет по УДО, - говорит мама убитого Егора Коркина.

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