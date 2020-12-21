Водителя Hyundai зажало в машине: на трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись четыре грузовика

Погибший оказался зажат в покореженной машине Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 317 километре трассы Пермь-Екатеринбург произошла жуткая массовая авария, унесшая жизнь одного из водителей. На дороге столкнулись четыре грузовых автомобиля. Hyundai досталось больше всех - на него пришелся удар сразу от трех машин. Автомобиль превратился в груду железа.

- Водитель грузового автомобиля Iveco, двигаясь со стороны Перми в направлении Екатеринбурга, по неустановленным причинам допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Hyundai, который двигался во встречном направлении. После чего в Hyundai допустили наезд грузовые автомобили ГАЗель NEXT и Fiat Doblo, двигающиеся в попутном направлении сзади, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Житель Кировской области, 56-летний водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте аварии. Чтобы достать его из покореженной машины потребовалась помощь спасателей. Сейчас они проводят деблокировку погибшего.

В аварии пострадали также водители Iveco и ГАЗель NEXT. 47-летних мужчин с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу Первоуральска.

Инспекторы на месте аварии опрашивают очевидцев. Движение на 317 км автодороги Пермь-Екатеринбург временно организовано в одну полосу. Сотрудники ГИБДД регулируют обстановку на дороге.

Напомним, что сегодня утром Свердловскую область замело снегом. Из-за этого автомобильные дороги превратились в каток, а в соцсетях очевидцы один за другим стали публиковать фото и видео ДТП, случившихся из-за непогоды.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru