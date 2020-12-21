«Сильно резало в глазах»: детей из Полевского детсада, пострадавших от бактерицидной лампы, отправят на судмедэкспертизу

Находиться в одном помещении с включенной бактерицидной лампой - опасно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Покрасневшая кожа на руках от пальцев до предплечья, где она была прикрыта футболкой. Румянец на щеках. Шелушение вокруг глаз. Снимками детей, словно вернувшихся с пляжа со свежим загаром, делятся мамы и папы воспитанников 65-го детского сада, что в Полевском. Однако на юг никто из них с детьми не ездил, а «загар» появился будто бы сам собой за один день. Утром малышей отправили в детский сад, а вечером забрали уже с ожогами будто от солнца. Плюс к тому малыши жаловались на плохое самочувствие и боль в глазах.

- У меня в садик ходит четырехлетняя дочь. Когда я пришла за ней вечером, заметила, что у нее слезятся глаза и появилась светочувствительность, - рассказывает Ольга Лугинина, мама одной из пострадавших. - К 22.00 у ребенка стало жечь в глазах. Она находилась на свету, и у нее сильно резало глаза. Говорила, что очень больно, просила выключить свет.

После того, как в чате выяснилось, что симптомы почти у всех малышей группы одинаковые, родители стали звонить в скорую.

У малышей из детского садика в Полевском из-за бактерицидной лампы появился загар на лице и руках. У многих стали болеть глаза. Фото: предоставлено Аленой Коробковой

- Пришла забирать ребенка в детский сад, а у него глаза слезятся и блестят необычно, - говорит Алена Коробкова, мама одного из пострадавших. – Дома начали раздеваться, а под одеждой на руках и ногах у сына красные ожоги. Кто-то из мам в чатике позвонил в скорую и ей посоветовали обратиться в поликлинику. Ну мы все собрались и поехали. Там наших детей осмотрели. У одного ребенка был ожог роговицы. Почти у всех остальных ожог век. Отправили на амбулаторное лечение, прописали капли и мазь. Сейчас сыну лучше, а до этого он два дня вел себя не так, как всегда. Обычно носится, прыгает, а тут или лежал, или сидел и не ел почему-то.

Оказалось, что пострадали малыши из-за действия бактерицидной лампы. В детском саду она работала, когда в помещении находились малыши.

- В группе стоит лампа. Выключатель от нее без обозначения находился рядом с выключателем света на одном уровне, - отмечает Алена. – Его уже после случившегося подписали. В этот день воспитатель была не наша, а другая, так как наша в отпуск ушла. Я подходила к воспитателю после случившегося, она сказала, что вообще не понимает, как такое произошло.

С родителями пострадавших детей уже побеседовали сотрудники полиции. Во вторник малышей ждут на судмедэкспертизу, чтобы проверить, насколько серьезный ущерб их здоровью нанесен. Тем временем Следственный комитет организовал свою проверку.

- По имеющимся данным, бактерицидная лампа была включена сотрудниками дошкольного образовательного учреждения вместе с обычным освещением, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - В рамках проверочных мероприятий будет дана правовая оценка этой ситуации на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

КОНКРЕТНО

Чем опасна бактерицидная лампа?

- Бактерицидную лампу нельзя использовать в присутствии людей. Помещение освободили – только тогда включили, - объясняет Владислав Максимов, главный конструктор одного из предприятий, выпускающих бактерицидные лампы на Урале. - Находиться под ними дольше 15 минут без защитных средств нельзя. 30 минут под лампой это много, тем более, если в устройстве было две лампы – это достаточно серьезное облучение. Вред наносится из-за ультрафиолетовой волны. Ее длина очень сильно влияет на сетчатку глаз. Если долго смотреть на лампу, можно сетчатку сжечь, вплоть до потери зрения. Кожа реагирует загаром, только посильнее, чем от солнца. Это примерно, как солярий.

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