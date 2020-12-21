В СУ СКР по Свердловской области признали, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела было принято преждевременно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело Влада Рябухина стало одним из самых резонансных в стране в течение уходящего десятилетия. Обычная потасовка у подъезда обернулась для тощего паренька уголовным преследованием, с последующей судимостью и сроком в колонии-поселения.

В июле 2017 Рябухин подрался с 18-летним Саргисом Арутюняном. Все произошло в Пионерском поселке Екатеринбурга, куда Влад вместе с другом приехал забирать из гостей знакомую.

Драка завершилась также внезапно, как и началась. Рядом с подъездом дома № 16 по улице Менделеева южанин ударил Влада в висок, Рябухин ответил ударом в челюсть. Арутюнян пошатнулся и упал, ударившись головой о бордюр. У Саргиса начался приступ эпилепсии, позже врачи диагностировали перелом костей черепа.

После огласки истории в СМИ Влада нарекли «очкариком» из-за тощего телосложения и толстой оправы очков. Пострадавшего же быстро стали упоминать как мажора за пафосные фотографии в соцсетях на фоне дорогих иномарок и снимков в кальянных.

ПОМОЖЕШЬ МНЕ – ОТДЕЛАЕШЬСЯ ШТРАФОМ

Осенью местный отдел полиции начал разбираться в случившимся. Дело в производство приняла следователь Олеся Шакирзянова. Майор обещала Рябухину, что если он будет сотрудничать с ней, то дело уйдет в суд по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

- Мы встречались с Шакирзяновой только в ее кабинете. Она просила «не втыкать ей палки в колеса». Говорила, что может «штрафом отделаюсь». Конечно я тогда был напуган, мне грозил срок до восьми лет. Вот и потакал ей во всем, - вспоминает Влад.

Саргис Арутюнян провел в больнице несколько месяцев после перелома костей черепа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце ноября майор полиции попросила, на тот момент еще подозреваемого Рябухина, сфотографировать место происшествия. Не задавая лишних вопросов, Влад вместе с другом отправился к дому на Менделеева и стал высылать снимки следователю по WhatsApp. Но первые кадры Шакирзяновой не понравились, а Влад еще долго не понимал почему.

- Она мне пишет «Неправильно ты сфотографировал. Надо руками показать куда упал Арутюнян». Мы пошли заново все фотографировать, потом все устраивало, - добавляет Влад.

Лишь сейчас «очкарик» понимает, какой абсурд творился, когда решалась его судьба. Но следователя ОП № 3 обвиняют и в нарушении проведения очной ставки. Точнее нарушение было одно – у Влада не было адвоката, который на тот момент был предоставлен за государственный счет. Теперь Рябухин уверен, что его бывший защитник Ольга Борисова могла быть в сговоре с Шакирзяновой.

- Из всех свидетелей со стороны Арутюняна был лишь одни человек, который заявил, что у Рябухина действительно не было адвоката. Но суд это проигнорировал, - поясняет адвокат Алексей Зорин. – Шикирзянову допрашивали, и она пояснила, что выезжала на осмотр места преступления. Но признается – снимала на телефон Рябухина. Якобы, свой оставила на работе, да и камера на нем плохая. Вы можете себе представить, чтобы сотрудник полиции, а уж тем более следователь куда-либо выехал без телефона?

Если Ольга Шакирзянова и давала «очкарику» обещание, что в суд уголовное дело уйдет по «мягкой» статье, то не сдержала его. Изначально Влада Рябухина судили по 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Лишь впоследствии ее переквалифицировали.

В 2019 году Рябухин вновь оказался в суде, всему виной прогулы во время обязательных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕРЕСМОТР ДЕЛА НЕ ГАРАНТИРУЕТ ОПРАВДАНИЕ

На протяжении двух последних лет представители Рябухина пытались добиться возбуждения уголовного дела в отношении следователя Шакирзяновой, но несколько раз получали отказы. Сначала из управления собственной безопасности главка свердловской полиции, затем и из районного следственного отдела СК. Однако после жалобы Александру Бастрыкину, следователям Кировского района поручили заново проверить майора МВД.

В ответе из СУ СКР региона (есть в распоряжении «КП» - прим.ред.) говорится, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 306 «Заведомо ложный донос» было принято преждевременно и подлежит отмене. Теперь следователям СКР предстоит заново допросить адвоката Ольгу Борисову, проверить ее подписи в протоколах на достоверность. Кроме этого всех участников очных ставок, включая Шакирзянову, должны проверить на полиграфе.

- К сожалению, даже если в действиях следователя выявят нарушения, суд может не найти оснований для пересмотра дела или оправдательного приговора. Сейчас мы стараемся добиться увольнение данного сотрудника. Такие люди не должны работать в полиции, и уж тем более ломать другим жизни, - говорит Алексей Зорин.

Вместо уборки улиц "очкарика" отправили в колонию-поселения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нам удалось дозвониться до следователя Шакирзяновой, но она отказалась комментировать ситуацию. Кроме этого следователям предстоит заново допросить знакомого Арутюняна – Салама Фараджова. Сейчас свидетель заявляет, что ничего не помнит.

- Прошло почти три года! В прошлом году меня вызывали на допрос, и я сказал, что ничего не помню. Если еще раз вызовут – скажу точно также. Я с Арутюняном уже давно не общаюсь, - сказал Салам Фараджов.

Напомним, что суд приговорил Влада Рябухина к 300 часам обязательных работ. В начале 2019 года «очкарик» убирал снег в Березовском, но потом допустил три прогула. За это ему ужесточили наказание на трехнедельный срок в колонии-поселения под Первоуральском.

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